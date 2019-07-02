Ловчев: «„Спартаку“ вполне будет достаточно Понсе и Адриано»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев считает, что «красно-белые» справятся с потерей форварда .

Я думаю, для игры в нападении вполне будет достаточно Понсе и Адриано. Это хорошие форварды, вопрос только в то, чтобы они смогли избежать травм. После того, как «Спартак» стал чемпионом, многих игроков настигло чувство удовлетворения.

Зе Луиш, видимо, попросил уйти, а как появилась возможность — сторговались. Я думаю, что надо было расставаться. Вот эти ребята-иностранцы, которые стали чемпионами, без рьяного интереса играют в «Спартаке».

Нашли Нимели, который приходит в новую команду, и он говорит, что для него это новый вызов. А какой новый вызов? Ты либо умеешь играть, либо не умеешь. Говорят, что играют под какими-то нагрузками. Ты выходишь — и играешь, устал — сел на скамейку.