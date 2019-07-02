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Ловчев: «„Спартаку“ вполне будет достаточно Понсе и Адриано»

сегодня, 16:05

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев считает, что «красно-белые» справятся с потерей форварда Зе Луиша.

Я думаю, для игры в нападении вполне будет достаточно Понсе и Адриано. Это хорошие форварды, вопрос только в то, чтобы они смогли избежать травм. После того, как «Спартак» стал чемпионом, многих игроков настигло чувство удовлетворения.

Зе Луиш, видимо, попросил уйти, а как появилась возможность — сторговались. Я думаю, что надо было расставаться. Вот эти ребята-иностранцы, которые стали чемпионами, без рьяного интереса играют в «Спартаке».

Нашли Нимели, который приходит в новую команду, и он говорит, что для него это новый вызов. А какой новый вызов? Ты либо умеешь играть, либо не умеешь. Говорят, что играют под какими-то нагрузками. Ты выходишь — и играешь, устал — сел на скамейку.

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Все комментарии
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   20 / 680
сегодня в 19:15
Ждём как запоёт Ловчев после квалификации ЛЕ
oFANATo
oFANATo
   44 / 680
сегодня в 18:58
Для того что бы опозориться в Еврокубке этих двоих будет достаточно.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   89 / 680
сегодня в 18:48
Евгений, определитесь уже - усилятся Спартаку или этих двоих достаточно ?! Или с памятью что-то стало ?
Evilhuman
Evilhuman
   202 / 680
сегодня в 18:02
Согласен, защиты у мясных нет и нападающие не нужны и вообще бы не плохо расформировать
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
   243 / 680
сегодня в 17:52
Лукавит,хочет Кононова сбагрить с клуба.
Павел Амурский
Павел Амурский
   198 / 680
сегодня в 17:09
Для пердива даже многовато.
КЭТиК
КЭТиК
   129 / 680
сегодня в 17:00
Два форварда- это очень мало.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 680
сегодня в 16:59
Согласен. Вполне достаточно быть в нижней части турнирной таблицы. Гыгыгы
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 680
сегодня в 16:53
А если Понсе не смогет?
S.T.A.L.K.E.R.135
S.T.A.L.K.E.R.135
   309 / 680
сегодня в 16:45
даст шанс Кононов заиграть напам из дубля?
Caniggia
Caniggia
   147 / 680
сегодня в 16:31
Понсе под вопросом, приживется-не приживется? А Луиска уже старый и умеет он только обмениваться ударами, тычками и толчками из под тишка, провоцировать, орать на судей и падать в 9 единоборствах из 10.
STVA 1
STVA 1
   27 / 680
сегодня в 16:26
Что то Ловчев гонит ! Понсе ещё неизвестно , как проявит себя , ну а Адриано играет через раз!
Faustello
Faustello
   5 / 680
сегодня в 16:18
Для ФНЛ хватит и одного Луиски!
spartak kursk
spartak kursk
   143 / 680
сегодня в 16:17
Промес,Зе Луиш....Если так дальше пойдет....То никакой лимит нам страшен не будет)))))
cska plus
cska plus
   4 / 680
сегодня в 16:14
Жека, понсе кот в мешке а зулус постаревший драчун.
Don trambon
Don trambon
   64 / 680
сегодня в 16:11
Селюк(!) твой выход, свинки в последнее время непозволительно много теряют зулусов.

А то к 2023 году, к уходу киевского, спартак растеряет весь свой чемпионский душок имени судей и зулусов.
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