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Месси: «Мне было очень хорошо в этой команде»

сегодня, 07:00
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия2 : 0Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаМатч завершен

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси после поражения от Бразилии (0:2) в полуфинале Кубка Америки положительно высказался о нынешней команде «альбиселесте».

Эти парни полностью отдавались работе. Они заслуживают уважения. У сборной Аргентины есть потенциал для того, чтобы прогрессировать и дальше.

Если сборной вновь потребуется моя помощь, я готов. Мне было очень хорошо в этой команде.

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Все комментарии
Gelious
Gelious
   104 / 699
сегодня в 10:27
"...и дальше" - это из группы уже не выйти что ли? В принципе, почти справились уже и с этой задачей в этом розыгрыше
spartach091
spartach091
   40 / 699
сегодня в 09:56
Зато ты как якорь этой сборной
Ballack_Germany
Ballack_Germany
   365 / 699
сегодня в 09:30
зато команде было от тебя плохо!
cska1948
cska1948
   43 / 699
сегодня в 08:48
"...Если сборной вновь потребуется моя помощь, я готов. Мне было очень хорошо в этой команде."
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Говорит так, словно чувствует, что в сборную уже могут и не позвать.
League1
League1
   53 / 699
сегодня в 07:42
Ему уже не больно, ему уже хорошо. Я же говорю: привык.
Роман Романов
Роман Романов
   252 / 699
сегодня в 07:36
Если сборной нужно будет снова провалиться - то я готов.
cska plus
cska plus
   5 / 699
сегодня в 07:34
Гном так говорит будто он не футболист а как минимум президент Аргентины.
Зидан 1972
Зидан 1972
   153 / 699
сегодня в 07:29
он молодец,он на своем уровне играл на этом чемпионате!
Шишанутый
Шишанутый
   19 / 699
сегодня в 07:07
Главное что гном доволен. А трофеи ,да и фиг с ними! То что Месське хорошо для аргентинцев это главный трофей!
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 699
сегодня в 07:07
Заготовленая фраза
Project Pandora
Project Pandora
   673 / 699
сегодня в 07:06
Звучит как орбит напрашивание.
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