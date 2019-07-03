Месси: «Мне было очень хорошо в этой команде»

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси после поражения от Бразилии (0:2) в полуфинале Кубка Америки положительно высказался о нынешней команде «альбиселесте».
Эти парни полностью отдавались работе. Они заслуживают уважения. У сборной Аргентины есть потенциал для того, чтобы прогрессировать и дальше.
Если сборной вновь потребуется моя помощь, я готов. Мне было очень хорошо в этой команде.
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Говорит так, словно чувствует, что в сборную уже могут и не позвать.
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Говорит так, словно чувствует, что в сборную уже могут и не позвать.