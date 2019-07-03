Месси: «Мне было очень хорошо в этой команде»

Капитан сборной Аргентины после поражения от Бразилии (0:2) в полуфинале Кубка Америки положительно высказался о нынешней команде «альбиселесте».

Эти парни полностью отдавались работе. Они заслуживают уважения. У сборной Аргентины есть потенциал для того, чтобы прогрессировать и дальше.

Если сборной вновь потребуется моя помощь, я готов. Мне было очень хорошо в этой команде.