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Скалони: «У этой сборной Аргентины есть будущее»

сегодня, 06:40
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия2 : 0Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаМатч завершен

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони сохраняет оптимизм, несмотря на поражение от Бразилии (0:2) в полуфинальном матче Кубка Америки.

Сегодня мы показали, что эта группа игроков чувствует себя в форме сборной Аргентины лучше, чем кто-либо ещё. Наша игра оставила впечатление, что у этой сборной есть будущее.

Сборная Аргентины играла как по-настоящему классная команда. Эти игроки – настоящее и будущее национальной сборной.

Надеюсь, что у болельщиков останутся хорошие впечатления, и они продолжат ассоциировать себя с нашей командой.

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Все комментарии
S.T.A.L.K.E.R.135
S.T.A.L.K.E.R.135
   270 / 699
сегодня в 11:53
пока гном в составе , будущего у Альбиселесте нет!!!!!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   109 / 699
сегодня в 08:44
Этой Аргентине нужен второй Карлос Билардо.
cska plus
cska plus
   5 / 699
сегодня в 07:34
Поживём увидим.
Зидан 1972
Зидан 1972
   153 / 699
сегодня в 07:22
Это всем понятно,скоро команда избавится от Мясси!
Байкал-38
Байкал-38
   30 / 699
сегодня в 07:00
Тренера надо менять.
95-shishani-95
95-shishani-95
   75 / 699
сегодня в 06:56
Будущее это он имеет ввиду, когда они избавятся от меськи???
ОПС
ОПС
   188 / 699
сегодня в 06:54
Будущее есть, есть, есть ли настоящее...
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