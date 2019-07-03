Скалони: «У этой сборной Аргентины есть будущее»

Наставник сборной Аргентины сохраняет оптимизм, несмотря на поражение от Бразилии (0:2) в полуфинальном матче Кубка Америки.

Сегодня мы показали, что эта группа игроков чувствует себя в форме сборной Аргентины лучше, чем кто-либо ещё. Наша игра оставила впечатление, что у этой сборной есть будущее.

Сборная Аргентины играла как по-настоящему классная команда. Эти игроки – настоящее и будущее национальной сборной.

Надеюсь, что у болельщиков останутся хорошие впечатления, и они продолжат ассоциировать себя с нашей командой.