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Существуют, чтобы радовать чемпиона?

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Сутормин Алексей
Сутормин Алексей
Полузащитник
Фролов Евгений
Фролов Евгений
Вратарь
Ойеволе Адесойе
Ойеволе Адесойе
Защитник

«Соккер.ру» не понимает, зачем тренера Федотова после успешного сезона подставляют? РПЛ нужны сильные середняки!

Федотов опередил тех, кто богаче

Чтобы на честного человека начали охоту и оклеветали, во всех широтах надо перейти дорогу влиятельным врагам. Тут вроде как часть большой семьи, но «Оренбург» сразу занял слишком высокое место. Опередили «Ахмат», «Ростов», «Рубин» и «Динамо», которые в РПЛ провели несравнимо больше сезонов и даже по бюджетам выше.

Фактически одной победы не хватило Федотову для выхода в Лигу Европы, хотя по личным встречам опережали «Арсенал» за счет количества выездных голов. Такое ощущение, что успехи тренера испугали тех, кто задумывал саму идею с продвижением «Оренбурга» из ФНЛ в РПЛ. Кому нужен сильный середняк, если концентрируются на идеях с привлечением клубов из Беларуси и Казахстана?

Если у соседей хватит денег на футбол, то это не значит, что они должны заходить в российскую лигу, где вообще-то есть лимит на легионеров и где свой второй дивизион. Так что важно, чтобы середняки показывали полные трибуны и точки роста были четкими. «Оренбург» по деньгам был всего на 13-м месте, но обогнал многих куда более богатых, причем показал, что может шагнуть по игре еще выше.

Такое ощущение, что конкурентам перспективы не понравились. Но почему в таком случае сам клуб столь странно проводит летнюю трансферную кампанию? Давайте разбираться. 

«Оренбург» весь июнь только теряет

Сложно поверить, что расставание с таким количеством футболистов – инициатива главного тренера. По Сутормину было понятно, что уйдет, и устный уговор с ним точно был – держать не станут. Но Алексей выбрал «Рубин», где не так давно были (есть?) серьезные проблемы с финансированием, а сама сделка кажется для «Оренбурга» безумной.

Как можно было отдать одного из самых ярких универсалов РПЛ прошлого сезона Шаронову всего за 2 млн евро? Что такого есть у Казани сейчас в футболе, чего нет в «Оренбурге»? Какой это шаг вперед в карьере, если переходишь из крепкой команды с поставленный игрой в состав клуба, который не убедил Бердыева остаться главным тренером?  

Понятно, почему Алексей отказался от предложения «Зенита» - не хочет сидеть на скамейке, и такую позицию стоит одобрять, особенно в свете нового лимита. Но чем руководствовались боссы «Оренбурга», которые отпускали Сутормина именно в Казань? Надо ведь думать, где и как будут играть воспитанники первой команды в будущем. И финансовой сделка странная, если верить информации «Transfermarkt» о цене перехода.

Но как не верить, если у «Рубина» банально нет денег, чтобы заплатить хотя бы 4 млн евро за Сутормина? Впрочем, это только один трансфер. Еще страннее, что так легко в «Тамбов» отпустили Ойеволе. Во-первых, это один из самых крутых центральных защитников прошлого сезона. Во-вторых, аргумент, что Адесойе целых 36 лет не говорит в пользу расставания, поскольку Навас и Игнашевич в закрытой и не самой резкой РПЛ играли дольше.

Зачем отпускать лидера обороны бесплатно в состав новичка? Ладно, бывший капитан Андреев завершил карьеру и решил перейти на руководящую должность – будет спортивным директором, но разве не хватало денег, чтобы Адесойе остался еще на год? Вопрос как раз к Андрееву. Странное решение. Еще непонятнее, почему отпустили также Бегича? Снова сильный центральный защитник и один из самых заметных игроков в прошлом сезоне.

Есть также прощание с Козловым как свободным агентом – ладно, он попал в запас. Но ведь Евгений Фролов стал основным вратарем, одним из самых ярких в «Оренбурге». Какой смысл расставаться с ним и отпускать в «Сочи»? Какой-то подарок по партийной линии…

Ключевой вопрос июля – по новичкам

Если кому-то показалось, что «Оренбург» слишком сильный, а когда станет не таким опасным, потеряв ряд ключевых игроков основы, то всем будет лучше, то это грустно. А если в июле и августе руководство выдаст Федотову имена нормальных новичков – посчитаем, что клубу просто не хватает опыта для формирования трансферной кампании в логичном порядке.

Сначала обычно ищете тех, кто заменит лидеров – и неважно, это арендованные, свободные агенты или новички с трансферной суммой, и лишь только потом допускаете расставания. Так во всем мире поступают, и очень опасно нарушать порядок. Будет обидно, если одному из самых сильных наставников прошлого сезона попросту обрубают тактические крылья, оставив состав для борьбы за зону стыковых матчей, которых не будет в случае с расширением лиги.

«Оренбург» пока не замахнулся на еврокубки – с их в целом скромным бюджетом это, пожалуй, правильное решение. Ведь еще посмотрим, как «Арсенал» справится с задачей - у них картина подписаний не лучше, а потери уже есть. Но за первый месяц лета в «Оренбурге» потеряли двух центральных защитников, опытного нападающего (и еще одного молодого - Галаджана) и основного голкипера. Лучшего игрока и героя сезона Сутормина отдали за 2 млн евро, причем их еще и выплатят несколькими траншами, если верить слухам.

Как в таких условиях собрать новую основу, если до первого матча остается одиннадцать дней? Ослабленный потерями состав получил большую нагрузку на сборах, а впереди матчи с солидными соперниками, «Копенгагеном» и «Динамо» из Загреба. И календарь РПЛ сразу подбросил выезды к «Ростову» и ЦСКА, а потом домашний матч с «Зенитом» и поездку в Грозный. В таких условиях сложно работать. Всегда обидно, когда профессиональный тренер, коих в России меньше, чем хотелось бы, попадает в подобную ситуацию.

Владимира Федотова обвинят в поражениях на старте – а они вероятны, ведь как можно не проиграть «Зениту», будучи «Оренбургом» и потеряв Фролова, Ойеволе, Бегича и Сутормина? Команда, занявшая седьмое место в РПЛ, должна четче формировать трансферные планы. А в этом случае заметно, что или денег нет, или задачи развиваться. Были бы средства – не отпускали четырех человек бесплатно. И за Сутормина стоило получить не меньше, чем «Ростов» за Скопинцева.

Отдать Алексея в условиях лимита, когда им серьезно интересовался «Зенит» и могли заинтересоваться, например, в «Спартаке», за смешные для рынка деньги – расписаться в том, что амбиций нет. «Оренбург» устроит любое место, кроме последнего? Впрочем, ничего нового. Клубу никогда не давали много денег, чтобы можно было мечтать о существенном прогрессе. А на неожиданный прыжок в таблице не отреагировали показательно – отпустили ключевых игроков, причем в «Рубин», «Сочи» и «Тамбов».

Будет хорошо для тех, кто ходит на трибуны и поддерживает клуб, если Федотов без денег найдет крутых новичков и начнет отбирать очки у всех лидеров, кроме одного? Но такое ощущение, что это единственная задача «Оренбурга» на сезон, и от этого немножко грустно.   

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Питер Ман
Питер Ман
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сегодня в 14:49
Оренбург - отличный и Уважаемый клуб, отобрали очки дважды у краснодара, дважды разорвали ростов, обыграли пупсиков и даже наших друзей Цска.
Удачи Оренбургу в новом сезоне!!!
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