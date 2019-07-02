Существуют, чтобы радовать чемпиона?

сегодня, 15:00

«Соккер.ру» не понимает, зачем тренера Федотова после успешного сезона подставляют? РПЛ нужны сильные середняки!

Федотов опередил тех, кто богаче

Чтобы на честного человека начали охоту и оклеветали, во всех широтах надо перейти дорогу влиятельным врагам. Тут вроде как часть большой семьи, но «Оренбург» сразу занял слишком высокое место. Опередили «Ахмат», «Ростов», «Рубин» и «Динамо», которые в РПЛ провели несравнимо больше сезонов и даже по бюджетам выше.

Фактически одной победы не хватило Федотову для выхода в Лигу Европы, хотя по личным встречам опережали «Арсенал» за счет количества выездных голов. Такое ощущение, что успехи тренера испугали тех, кто задумывал саму идею с продвижением «Оренбурга» из ФНЛ в РПЛ . Кому нужен сильный середняк, если концентрируются на идеях с привлечением клубов из Беларуси и Казахстана?

Если у соседей хватит денег на футбол, то это не значит, что они должны заходить в российскую лигу, где вообще-то есть лимит на легионеров и где свой второй дивизион. Так что важно, чтобы середняки показывали полные трибуны и точки роста были четкими. «Оренбург» по деньгам был всего на 13-м месте, но обогнал многих куда более богатых, причем показал, что может шагнуть по игре еще выше.

Такое ощущение, что конкурентам перспективы не понравились. Но почему в таком случае сам клуб столь странно проводит летнюю трансферную кампанию? Давайте разбираться.

«Оренбург» весь июнь только теряет

Сложно поверить, что расставание с таким количеством футболистов – инициатива главного тренера. По Сутормину было понятно, что уйдет, и устный уговор с ним точно был – держать не станут. Но Алексей выбрал «Рубин», где не так давно были (есть?) серьезные проблемы с финансированием, а сама сделка кажется для «Оренбурга» безумной.

Как можно было отдать одного из самых ярких универсалов РПЛ прошлого сезона Шаронову всего за 2 млн евро? Что такого есть у Казани сейчас в футболе, чего нет в «Оренбурге»? Какой это шаг вперед в карьере, если переходишь из крепкой команды с поставленный игрой в состав клуба, который не убедил Бердыева остаться главным тренером?

Понятно, почему Алексей отказался от предложения «Зенита» - не хочет сидеть на скамейке, и такую позицию стоит одобрять, особенно в свете нового лимита. Но чем руководствовались боссы «Оренбурга», которые отпускали Сутормина именно в Казань? Надо ведь думать, где и как будут играть воспитанники первой команды в будущем. И финансовой сделка странная, если верить информации «Transfermarkt» о цене перехода.

Но как не верить, если у «Рубина» банально нет денег, чтобы заплатить хотя бы 4 млн евро за Сутормина? Впрочем, это только один трансфер. Еще страннее, что так легко в «Тамбов» отпустили Ойеволе. Во-первых, это один из самых крутых центральных защитников прошлого сезона. Во-вторых, аргумент, что Адесойе целых 36 лет не говорит в пользу расставания, поскольку Навас и Игнашевич в закрытой и не самой резкой РПЛ играли дольше.

Зачем отпускать лидера обороны бесплатно в состав новичка? Ладно, бывший капитан Андреев завершил карьеру и решил перейти на руководящую должность – будет спортивным директором, но разве не хватало денег, чтобы Адесойе остался еще на год? Вопрос как раз к Андрееву. Странное решение. Еще непонятнее, почему отпустили также Бегича? Снова сильный центральный защитник и один из самых заметных игроков в прошлом сезоне.

Есть также прощание с Козловым как свободным агентом – ладно, он попал в запас. Но ведь Евгений Фролов стал основным вратарем, одним из самых ярких в «Оренбурге». Какой смысл расставаться с ним и отпускать в «Сочи»? Какой-то подарок по партийной линии…

Ключевой вопрос июля – по новичкам

Если кому-то показалось, что «Оренбург» слишком сильный, а когда станет не таким опасным, потеряв ряд ключевых игроков основы, то всем будет лучше, то это грустно. А если в июле и августе руководство выдаст Федотову имена нормальных новичков – посчитаем, что клубу просто не хватает опыта для формирования трансферной кампании в логичном порядке.

Сначала обычно ищете тех, кто заменит лидеров – и неважно, это арендованные, свободные агенты или новички с трансферной суммой, и лишь только потом допускаете расставания. Так во всем мире поступают, и очень опасно нарушать порядок. Будет обидно, если одному из самых сильных наставников прошлого сезона попросту обрубают тактические крылья, оставив состав для борьбы за зону стыковых матчей, которых не будет в случае с расширением лиги.

«Оренбург» пока не замахнулся на еврокубки – с их в целом скромным бюджетом это, пожалуй, правильное решение. Ведь еще посмотрим, как «Арсенал» справится с задачей - у них картина подписаний не лучше, а потери уже есть. Но за первый месяц лета в «Оренбурге» потеряли двух центральных защитников, опытного нападающего (и еще одного молодого - Галаджана) и основного голкипера. Лучшего игрока и героя сезона Сутормина отдали за 2 млн евро, причем их еще и выплатят несколькими траншами, если верить слухам.

Как в таких условиях собрать новую основу, если до первого матча остается одиннадцать дней? Ослабленный потерями состав получил большую нагрузку на сборах, а впереди матчи с солидными соперниками, «Копенгагеном» и «Динамо» из Загреба. И календарь РПЛ сразу подбросил выезды к «Ростову» и ЦСКА , а потом домашний матч с «Зенитом» и поездку в Грозный. В таких условиях сложно работать. Всегда обидно, когда профессиональный тренер, коих в России меньше, чем хотелось бы, попадает в подобную ситуацию.

Владимира Федотова обвинят в поражениях на старте – а они вероятны, ведь как можно не проиграть «Зениту», будучи «Оренбургом» и потеряв Фролова, Ойеволе, Бегича и Сутормина? Команда, занявшая седьмое место в РПЛ , должна четче формировать трансферные планы. А в этом случае заметно, что или денег нет, или задачи развиваться. Были бы средства – не отпускали четырех человек бесплатно. И за Сутормина стоило получить не меньше, чем «Ростов» за Скопинцева.

Отдать Алексея в условиях лимита, когда им серьезно интересовался «Зенит» и могли заинтересоваться, например, в «Спартаке», за смешные для рынка деньги – расписаться в том, что амбиций нет. «Оренбург» устроит любое место, кроме последнего? Впрочем, ничего нового. Клубу никогда не давали много денег, чтобы можно было мечтать о существенном прогрессе. А на неожиданный прыжок в таблице не отреагировали показательно – отпустили ключевых игроков, причем в «Рубин», «Сочи» и «Тамбов».

Будет хорошо для тех, кто ходит на трибуны и поддерживает клуб, если Федотов без денег найдет крутых новичков и начнет отбирать очки у всех лидеров, кроме одного? Но такое ощущение, что это единственная задача «Оренбурга» на сезон, и от этого немножко грустно.