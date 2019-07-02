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Форвардом донецкого клуба интересуются клубы из РПЛ

сегодня, 11:20

Сообщается, что нападающий донецкого «Олимпика» Матар Дией, которым активно интересовалось киевское «Динамо», привлёк интерес московских клубов.

Ранее 21-летний форвард уже побывал на просмотре в стане вице-чемпиона Украины. Футболист успел сыграть за киевский клуб один товарищеский матч, в котором отметился результативной передачей. Однако «Динамо» отказалось от покупки футболиста, так как стороны не сошлись в цене за игрока с руководством «Олимпика».

Напомним, что недавно московское «Динамо» подписало защитника донецкого «Шахтера» Ивана Ордеца.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   14 / 683
сегодня в 12:44
Бегут хохлы из Польши в российский чемпионат!
cska plus
cska plus
   4 / 683
сегодня в 12:02
Если он негр то этот клуб из РПЛ это спартак.
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