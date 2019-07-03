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Дани Алвес: «Понимаю гнев Месси, судья сильно нервничал»

сегодня, 14:07
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия2 : 0Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаМатч завершен

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес после победы над Аргентиной (2:0) в полуфинале Кубка Америки прокомментировал гневные слова Лионеля Месси в адрес судей этого поединка.

Рефери волновался больше футболистов, так что я понимаю негодование Лео. 

Если Бразилия проигрывает, виноваты все игроки, но если неудачу терпит Аргентина, то обвиняют только Месси.

У Аргентины были шансы забить, но удача была на нашей стороне.

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Все комментарии
FERIS
FERIS ответил NGYRZ
   157 / 713
сегодня в 16:03
Это называеется двойными стандартами,присущими барсукам и персофанам гнома.
Zenit_84
Zenit_84
   104 / 713
сегодня в 14:40
Результат на табло
NGYRZ
NGYRZ
   54 / 713
сегодня в 14:39
Если Бразилия проигрывает, виноваты все игроки, но если неудачу терпит Аргентина, то обвиняют только Месси.
___________

А кто виноват в этом...? если не его персофаны, которые чужие победы присуждают лишь одному Месси, а в случае проигрыша винят даже уборщиц, только не Лео.

Вот вам и обоснованная ответная реакция!
NGYRZ
NGYRZ
   54 / 713
сегодня в 14:36
По хорошему, против Месси должны возбудить дисциплинарное дело за обсуждение судей в гневной манере после матча.

Понимаю, что в ФИФА и в частности Конмебол не тронут своего протеже и но все же...поскольку другим это бы не сошло с рук.
beefs
beefs
   76 / 713
сегодня в 14:26
Опять судьи, но уже не наши...
Браток Салтан
Браток Салтан
   110 / 713
сегодня в 14:15
Ну это Мессина шестёрка, его слова не показатель.
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