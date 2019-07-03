Дани Алвес: «Понимаю гнев Месси, судья сильно нервничал»

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес после победы над Аргентиной (2:0) в полуфинале Кубка Америки прокомментировал гневные слова Лионеля Месси в адрес судей этого поединка.
Рефери волновался больше футболистов, так что я понимаю негодование Лео.
Если Бразилия проигрывает, виноваты все игроки, но если неудачу терпит Аргентина, то обвиняют только Месси.
У Аргентины были шансы забить, но удача была на нашей стороне.
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А кто виноват в этом...? если не его персофаны, которые чужие победы присуждают лишь одному Месси, а в случае проигрыша винят даже уборщиц, только не Лео.
Вот вам и обоснованная ответная реакция!
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А кто виноват в этом...? если не его персофаны, которые чужие победы присуждают лишь одному Месси, а в случае проигрыша винят даже уборщиц, только не Лео.
Вот вам и обоснованная ответная реакция!
Понимаю, что в ФИФА и в частности Конмебол не тронут своего протеже и но все же...поскольку другим это бы не сошло с рук.
Понимаю, что в ФИФА и в частности Конмебол не тронут своего протеже и но все же...поскольку другим это бы не сошло с рук.