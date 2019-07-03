Дани Алвес: «Понимаю гнев Месси, судья сильно нервничал»

Защитник сборной Бразилии после победы над Аргентиной (2:0) в полуфинале Кубка Америки прокомментировал гневные слова в адрес судей этого поединка.

Рефери волновался больше футболистов, так что я понимаю негодование Лео.

Если Бразилия проигрывает, виноваты все игроки, но если неудачу терпит Аргентина, то обвиняют только Месси.

У Аргентины были шансы забить, но удача была на нашей стороне.