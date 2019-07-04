«Зениту» придется заплатить 6 млн евро за Неделчару

«Зенит» претендует на защитника «Уфы» Ионуца Неделчару.
Возможный уход 23-летнего футболиста зависит от заплаченной за игрока суммы. «Уфа» хочет получить за Неделчару 6 млн евро.
Ранее агент игрока заявлял, что к Ионуцу есть интерес из Англии, Италии и Бельгии.
Неделчару в минувшем сезоне провел 26 матчей в РПЛ, забил 1 гол. Его контракт рассчитан еще на 2 года.
твои конявые вечно последнии в любых группах..позорище!!!
твои конявые вечно последнии в любых группах..позорище!!!
Снова стыдно за зенит))))
Скупают бомжи весь хлам,который нужен и не нужен!!!
Снова стыдно за зенит))))
Скупают бомжи весь хлам,который нужен и не нужен!!!