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«Зениту» придется заплатить 6 млн евро за Неделчару

сегодня, 08:48

«Зенит» претендует на защитника «Уфы» Ионуца Неделчару.

Возможный уход 23-летнего футболиста зависит от заплаченной за игрока суммы. «Уфа» хочет получить за Неделчару 6 млн евро.

Ранее агент игрока заявлял, что к Ионуцу есть интерес из Англии, Италии и Бельгии. 

Неделчару в минувшем сезоне провел 26 матчей в РПЛ, забил 1 гол. Его контракт рассчитан еще на 2 года.

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Все комментарии
Footbolista
Footbolista
   3 / 687
сегодня в 09:29
Луческу родственника решил пристроить к газовым деньгам?)....
Питер рулит
Питер рулит ответил Ваня лучший
   118 / 687
сегодня в 09:23
Итак уже 48-й человек в составе газового клуба. Не многовато ли?
    andreika20133
    andreika20133 ответил Ваня лучший
       197 / 687
    сегодня в 09:06
    Итак уже 48-й человек в составе газового клуба. Не многовато ли?
      Морозовский
      Морозовский
         9 / 687
      сегодня в 09:06
      Хватит нам тут песни петь военные такими заголовками: народу придётся заплатить 6 млн евро, а не маменькину сыночку "Зениту"!
      FILL3286
      FILL3286
         21 / 687
      сегодня в 08:59
      Бедный Гена!
      Снова стыдно за зенит))))
      Скупают бомжи весь хлам,который нужен и не нужен!!!
      Ваня лучший
      Ваня лучший
         107 / 687
      сегодня в 08:55
      Итак уже 48-й человек в составе газового клуба. Не многовато ли?
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