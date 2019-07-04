«Зениту» придется заплатить 6 млн евро за Неделчару

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«Зенит» претендует на защитника «Уфы» .

Возможный уход 23-летнего футболиста зависит от заплаченной за игрока суммы. «Уфа» хочет получить за Неделчару 6 млн евро.

Ранее агент игрока заявлял, что к Ионуцу есть интерес из Англии, Италии и Бельгии.