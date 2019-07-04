Федерация Аргентины подала жалобу на судейство в игре с Бразилией

сегодня, 09:04

Федерация футбола Аргентины подала жалобу в КОНМЕБОЛ по поводу судейства в матче 1/2 финала Кубка Америки против Бразилии (0:2).

В шестистраничном обращении аргентинцев утверждается, что работа главного арбитра встречи Родди Самбрано была «явно предвзятой», поскольку он отказался прибегнуть к помощи VAR в двух случаях, что кардинально повлияло на результат матча.

Также аргентинская сторона посетовала на в целом плохую организацию Кубка Америки, что также негативно сказалось на подготовке спортсменов.