ГлавнаяНовости

Федерация Аргентины подала жалобу на судейство в игре с Бразилией

сегодня, 09:04
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия2 : 0Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаМатч завершен

Федерация футбола Аргентины подала жалобу в КОНМЕБОЛ по поводу судейства в матче 1/2 финала Кубка Америки против Бразилии (0:2).

В шестистраничном обращении аргентинцев утверждается, что работа главного арбитра встречи Родди Самбрано была «явно предвзятой», поскольку он отказался прибегнуть к помощи VAR в двух случаях, что кардинально повлияло на результат матча.

Также аргентинская сторона посетовала на в целом плохую организацию Кубка Америки, что также негативно сказалось на подготовке спортсменов.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Ростелеком» готов к внедрению VAR в РПЛ с первого тура
24 июня Комментарии9
УЕФА повысил категорию у Иванова и понизил у Безбородова
18 июня Комментарии17
Безбородов и Еськов получили назначения на матчи отбора к Евро-2020
09 июня Комментарии4
Итальянская бригада арбитров обслужит матч Россия - Кипр
09 июня Комментарии1
Клубы РПЛ просят отменять ошибочно показанные желтые карточки
06 июня Комментарии5
Карасев и Иванов получили назначения на матчи отбора ЧЕ-2020
05 июня Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Alex12357
Alex12357
   231 / 687
сегодня в 09:34
Федерация Аргентины подала жалобу в КОНМЕБОЛ на свою безлаберную игру!!!
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov ответил Bavaria_M
сегодня в 09:33
Интересно,а каких 2 ЧМ и 10!!!КА их лишил лично Месси?))))
Bavaria_M
Bavaria_M
   113 / 687
сегодня в 09:30
А на самих себя не хотят подать? За то что ставят в тренеры безхребетных без яиц подхалимов тренеров, что сама федерация заставляет тренеров строить игру вокруг пустышки гнома, что своими прихотями лишил золотое поколение аргов кубков, как минимум 2 кубка ЧМ, и около 10 КА
mangoх12
mangoх12
   31 / 687
сегодня в 09:28
надо переиграть
Don trambon
Don trambon
   55 / 687
сегодня в 09:28
Доброе утро смотрители!)

Скажите, пожалуйста, почему я (или все) не могу делать ставки? Вчера пытался поставить на игры которые отображаются сверху и сегодня(например спартак - Краснодар) захожу а там нет той самой колонки для ставки.

Спасибо.
Footbolista
Footbolista
   3 / 687
сегодня в 09:24
Даа...обмельчала Аргентина...Марадона или Батигол трешку "жалоб" бы в ворота положили во время матча)...
Жаловались в былые времена на Аргентину...особенно англичане))....
Don trambon
Don trambon ответил пеналдус необыкновенный
   55 / 687
сегодня в 09:23
причем тут шмеська?????? или в новости написано сборная шмеськи???????????конь есть конь
бот есть бот. 80 комментов, а рот что то открывает.

если бы зарегался пораньше(хотя о чём я, у тебя тут небось аккаунтов 10), то увидел бы что шмеська весь день ныл про судейство, но упорно не замечал что их и самих тащили не назначая пенальти в их ворота.

Всё, разговор закрыт, не прилично мне, приличному человеку, с такими общаться.

В ЧС.
cska1948
cska1948
   46 / 687
сегодня в 09:22
Пустые хлопоты.
Left Boy
Left Boy
   141 / 687
сегодня в 09:16
Жалоба на то, что Паредеса не удалили, который на 3 ЖК наиграл ещё в первом тайме?
STVA 1
STVA 1
   33 / 687
сегодня в 09:16
А толку от жалобы ...
ДСА
ДСА
   179 / 687
сегодня в 09:11
Судья конечно не прав.
пеналдус необыкновенный
пеналдус необыкновенный ответил Don trambon
   277 / 687
сегодня в 09:10
шмеська всё же наныл на жалобу? позор шмеське.
причем тут шмеська?????? или в новости написано сборная шмеськи???????????конь есть конь
Don trambon
Don trambon
   55 / 687
сегодня в 09:06
шмеська всё же наныл на жалобу?

позор шмеське.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100