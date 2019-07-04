Федерация Аргентины подала жалобу на судейство в игре с Бразилией

Федерация футбола Аргентины подала жалобу в КОНМЕБОЛ по поводу судейства в матче 1/2 финала Кубка Америки против Бразилии (0:2).
В шестистраничном обращении аргентинцев утверждается, что работа главного арбитра встречи Родди Самбрано была «явно предвзятой», поскольку он отказался прибегнуть к помощи VAR в двух случаях, что кардинально повлияло на результат матча.
Также аргентинская сторона посетовала на в целом плохую организацию Кубка Америки, что также негативно сказалось на подготовке спортсменов.
Скажите, пожалуйста, почему я (или все) не могу делать ставки? Вчера пытался поставить на игры которые отображаются сверху и сегодня(например спартак - Краснодар) захожу а там нет той самой колонки для ставки.
Спасибо.
Скажите, пожалуйста, почему я (или все) не могу делать ставки? Вчера пытался поставить на игры которые отображаются сверху и сегодня(например спартак - Краснодар) захожу а там нет той самой колонки для ставки.
Спасибо.
Жаловались в былые времена на Аргентину...особенно англичане))....
Жаловались в былые времена на Аргентину...особенно англичане))....
если бы зарегался пораньше(хотя о чём я, у тебя тут небось аккаунтов 10), то увидел бы что шмеська весь день ныл про судейство, но упорно не замечал что их и самих тащили не назначая пенальти в их ворота.
Всё, разговор закрыт, не прилично мне, приличному человеку, с такими общаться.
В ЧС.
если бы зарегался пораньше(хотя о чём я, у тебя тут небось аккаунтов 10), то увидел бы что шмеська весь день ныл про судейство, но упорно не замечал что их и самих тащили не назначая пенальти в их ворота.
Всё, разговор закрыт, не прилично мне, приличному человеку, с такими общаться.
В ЧС.
позор шмеське.
позор шмеське.