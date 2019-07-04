ГлавнаяНовости

Аргентина запросила аудио переговоров судей в матче с Бразилией

сегодня, 10:46
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия2 : 0Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаМатч завершен

Федерация футбола Аргентины после матча с Бразилией в 1/2 финала Кубка Америки (0:2) сделала запрос в КОНМЕБОЛ с целью получения аудиопереговоров главного арбитра встречи Родди Самбрано со своим видеоассистентом.

Аргентинцы считают, что Самбрано в двух моментах встречи должен был использовать VAR. У представителей «альбиселесте» есть подозрение, что помощник арбитра советовал ему посмотреть повтор, однако тот дважды проигнорировал эти сообщения.

Федерация также направила в КОНМЕБОЛ официальную жалобу на судейство в матче.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Федерация Аргентины подала жалобу на судейство в игре с Бразилией
Сегодня, 09:04 Комментарии29
«Ростелеком» готов к внедрению VAR в РПЛ с первого тура
24 июня Комментарии9
УЕФА повысил категорию у Иванова и понизил у Безбородова
18 июня Комментарии17
Безбородов и Еськов получили назначения на матчи отбора к Евро-2020
09 июня Комментарии4
Итальянская бригада арбитров обслужит матч Россия - Кипр
09 июня Комментарии1
Клубы РПЛ просят отменять ошибочно показанные желтые карточки
06 июня Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Alex12357
Alex12357 ответил Barcelona_Rostov
   211 / 695
сегодня в 12:09
Вообще когда Артур при угловом ударил локтем аргентинца,то это пенальти должен был быть...главный судья должен был посмотреть повтор...
Вообще-то при счёте 2-0 Бразильца сбили в штрафной и судья должен был назначить пенальти в ворота Аргентины ,Но этого он не сделал,ХВАТИТ НЫТЬ !!!Меська не получит ЗМ ,как бы он не хотел ,А вот если бы ЗМ вручили Аллисону-было бы справедливо!
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
сегодня в 12:04
Вообще когда Артур при угловом ударил локтем аргентинца,то это пенальти должен был быть...главный судья должен был посмотреть повтор...
Морозовский
Морозовский
   9 / 695
сегодня в 11:48
    galem72
    galem72
       232 / 695
    сегодня в 11:45
    Это фиаско!
    beefs
    beefs
       70 / 695
    сегодня в 11:43
    Достали аргентинцев...
    Alex12357
    Alex12357
       211 / 695
    сегодня в 11:35
    Аргентина своими выходками опустилась в глазах миллионов болельщиков,Меська не получит ЗМ ,вот главная причина!
    spartach091
    spartach091
       44 / 695
    сегодня в 11:20
    А там судья угарает, что меська велик и инопланетянин с его игрой, 1 гол с пенки положил, ЗМ этому гению🤣🤣
    чемпионство с душком
    чемпионство с душком
       218 / 695
    сегодня в 11:08
    клоуны
    завоеватель кубка лиги наций
    завоеватель кубка лиги наций
       125 / 695
    сегодня в 10:58
    дон трамбон такой остряк детский сад
    cska plus
    cska plus
       7 / 695
    сегодня в 10:55
    Гном даже проигрывать не умеет честно, привык, что в Барсе по поводу и без повода ему дают с пенальти забивать.
    Don trambon
    Don trambon
       48 / 695
    сегодня в 10:53
    Дадут записи, а там сказка спящая красавица(меська который проснулся только тогда, когда команда его вылетела, что бы поплакаться) и 7(10) гномов.

    гыгыгы
    parallels
    parallels
       12 / 695
    сегодня в 10:52
    ппц, прям как спартак, всюду заговор.
    ДСА
    ДСА
       185 / 695
    сегодня в 10:51
    Ввели ВАР и не используют.
    311
    311
       28 / 695
    сегодня в 10:50
    Нытики, даже достойно проиграть не могут!)
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100