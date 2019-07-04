Аргентина запросила аудио переговоров судей в матче с Бразилией

сегодня, 10:46

Федерация футбола Аргентины после матча с Бразилией в 1/2 финала Кубка Америки (0:2) сделала запрос в КОНМЕБОЛ с целью получения аудиопереговоров главного арбитра встречи Родди Самбрано со своим видеоассистентом.

Аргентинцы считают, что Самбрано в двух моментах встречи должен был использовать VAR . У представителей «альбиселесте» есть подозрение, что помощник арбитра советовал ему посмотреть повтор, однако тот дважды проигнорировал эти сообщения.