Аргентина запросила аудио переговоров судей в матче с Бразилией

Федерация футбола Аргентины после матча с Бразилией в 1/2 финала Кубка Америки (0:2) сделала запрос в КОНМЕБОЛ с целью получения аудиопереговоров главного арбитра встречи Родди Самбрано со своим видеоассистентом.
Аргентинцы считают, что Самбрано в двух моментах встречи должен был использовать VAR. У представителей «альбиселесте» есть подозрение, что помощник арбитра советовал ему посмотреть повтор, однако тот дважды проигнорировал эти сообщения.
Федерация также направила в КОНМЕБОЛ официальную жалобу на судейство в матче.
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