ГлавнаяНовости

Абате: «Я вижу хорошее будущее для „Милана“»

сегодня, 12:31

Защитник «Милана» Иньяцио Абате заявил, что покидает итальянский клуб.

Из какого «Милана» я ухожу? Из «Милана», у которого есть все компоненты для достижения более важных целей. Есть прочная база, реестр технических и моральных качеств. Я вижу хорошее будущее для клуба, даже если для успешной конкуренции вам нужны два или три звездных игрока. Я согласен с тем, что сказал Гаттузо: хорошо, что есть молодые игроки, но также нужны люди с опытом. Больше не время полагаться на риски.

Ходят разговоры, что Абате продолжит карьеру в МЛС.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Перес: «Горжусь тем, что теперь являюсь частью семьи „Лестера“»
Сегодня, 14:18 Комментарии0
Рамирес: «Я хочу поблагодарить „Вальядолид“ за их доверие ко мне»
Сегодня, 13:49 Комментарии1
Лэмпард: «Я хочу помочь молодым игрокам»
Сегодня, 13:39 Комментарии0
Уилшир дал трансферную наводку для «Арсенала»
Сегодня, 12:16 Комментарии1
Эррера: «„Атлетико“ - это лучший вариант для меня»
Сегодня, 11:40 Комментарии1
Грановская: «Лэмпард обладает фантастическими знаниями и пониманием клуба»
Сегодня, 11:21 Комментарии1
Обсудить
Все комментарии
JY_918
JY_918
   309 / 698
сегодня в 12:45
Чтобы увидеть хорошее будущее, надо увидеть хорошего тренера, лучше отличного. Пока будущее Милана туманно, очень туманно и непредсказуемо.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100