Абате: «Я вижу хорошее будущее для „Милана“»

Защитник «Милана» заявил, что покидает итальянский клуб.

Из какого «Милана» я ухожу? Из «Милана», у которого есть все компоненты для достижения более важных целей. Есть прочная база, реестр технических и моральных качеств. Я вижу хорошее будущее для клуба, даже если для успешной конкуренции вам нужны два или три звездных игрока. Я согласен с тем, что сказал Гаттузо: хорошо, что есть молодые игроки, но также нужны люди с опытом. Больше не время полагаться на риски.