Уилшир дал трансферную наводку для «Арсенала»

Бывший игрок «Арсенала» посоветовал «канонирам» подписать полузащитника «Борнмута» .

Думаю, Фрэйзер был бы отличным приобретением. Это, наверное, самый трудолюбивый футболист из всех, с кем я играл. Райан первым приходит на тренировки и уходит последним. В последнее время он добавил как в физическом плане, так и в техническом и превратился в топ-футболиста.

Фрэйзер был бы идеальным подносчиком снарядов для Обамеянга и Ляказетта. Представьте, если в центре поля он будет играть вместе с Озилом. Представьте, сколько моментов они будут создавать. Какая бы была команда, фанатам такое пришлось бы по душе.