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Уилшир дал трансферную наводку для «Арсенала»

сегодня, 12:16

Бывший игрок «Арсенала» Джек Уилшир посоветовал «канонирам» подписать полузащитника «Борнмута» Райана Фрэйзера.

Думаю, Фрэйзер был бы отличным приобретением. Это, наверное, самый трудолюбивый футболист из всех, с кем я играл. Райан первым приходит на тренировки и уходит последним. В последнее время он добавил как в физическом плане, так и в техническом и превратился в топ-футболиста. 

Фрэйзер был бы идеальным подносчиком снарядов для Обамеянга и Ляказетта. Представьте, если в центре поля он будет играть вместе с Озилом. Представьте, сколько моментов они будут создавать. Какая бы была команда, фанатам такое пришлось бы по душе.

В прошлом сезоне 25-летний Фрэйзер забил 7 голов и сделал 13 результативных передач в 38 матчах АПЛ

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Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
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сегодня в 12:38
"Представьте, если в центре поля он будет играть вместе с Озилом."

Озил у углового флажка спит обычно, тут Уилшир отстал от жизни.
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