Уилшир дал трансферную наводку для «Арсенала»

Бывший игрок «Арсенала» Джек Уилшир посоветовал «канонирам» подписать полузащитника «Борнмута» Райана Фрэйзера.
Думаю, Фрэйзер был бы отличным приобретением. Это, наверное, самый трудолюбивый футболист из всех, с кем я играл. Райан первым приходит на тренировки и уходит последним. В последнее время он добавил как в физическом плане, так и в техническом и превратился в топ-футболиста.
Фрэйзер был бы идеальным подносчиком снарядов для Обамеянга и Ляказетта. Представьте, если в центре поля он будет играть вместе с Озилом. Представьте, сколько моментов они будут создавать. Какая бы была команда, фанатам такое пришлось бы по душе.
В прошлом сезоне 25-летний Фрэйзер забил 7 голов и сделал 13 результативных передач в 38 матчах АПЛ.
Озил у углового флажка спит обычно, тут Уилшир отстал от жизни.
Озил у углового флажка спит обычно, тут Уилшир отстал от жизни.