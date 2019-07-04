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Геррейру близок к переходу в ПСЖ за 15 млн евро

сегодня, 13:32

Защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэль Геррейру перейдет в ПСЖ. После трех сезонов в Дортмунде португалец хочет получить новый вызов.

«Шмели» готовы отпустить игрока, чтобы отбить часть затрат на новичков, на которых клуб уже потратил 108 млн евро. Сумма трансфера составит порядка 15 млн, Геррейру подпишет с парижанами контракт на 4 года.

В ПСЖ Геррейру будет работать под руководством Томаса Тухеля, хорошо знакомым ему по Дортмунду.

25-летний португалец провел за «Боруссию» в общей сложности 82 матча, забил 15 голов и сделал 16 результативных передач.

Стоит отметить, что разговоры о переходе Геррейру в ПСЖ ходили еще 2 года назад.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   12 / 698
сегодня в 13:56
Новый вызов - это громить "Генгамы", надо думать?)

Для плей-офф ЛЧ-то Геррейру не особо подходит, посредственный защитник.
Left Boy
Left Boy
   131 / 698
сегодня в 13:44
уходить надо, а то днортмунд талант загубит.
Don trambon
Don trambon
   42 / 698
сегодня в 13:37
что-то мало.
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