Геррейру близок к переходу в ПСЖ за 15 млн евро

сегодня, 13:32

Защитник дортмундской «Боруссии» перейдет в ПСЖ . После трех сезонов в Дортмунде португалец хочет получить новый вызов.

«Шмели» готовы отпустить игрока, чтобы отбить часть затрат на новичков, на которых клуб уже потратил 108 млн евро. Сумма трансфера составит порядка 15 млн, Геррейру подпишет с парижанами контракт на 4 года.

В ПСЖ Геррейру будет работать под руководством Томаса Тухеля, хорошо знакомым ему по Дортмунду.

25-летний португалец провел за «Боруссию» в общей сложности 82 матча, забил 15 голов и сделал 16 результативных передач.