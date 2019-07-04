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«Реал» позволит Диасу покинуть клуб этим летом

сегодня, 16:18

Испанская пресса сообщает, что «Реал» позволит нападающему Мариано Диасу покинуть клуб этим летом. 

Отмечается, что главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан более не рассчитывает на игрока. Ранее на форварда претендовали «Милан» и «Наполи»

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Все комментарии
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   142 / 694
сегодня в 16:29
Сто раз давали ему шансы,но все таки он не уровень Реала
No problem
No problem
   60 / 694
сегодня в 16:28
При вечном Бензема и новичком Иовиче,ему ловить нечего.
Ласты в гланды,и вперёд за игровым временем.
EAGuar As
EAGuar As
   112 / 694
сегодня в 16:25
Пусть будет так .
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