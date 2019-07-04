«Реал» позволит Диасу покинуть клуб этим летом

Испанская пресса сообщает, что «Реал» позволит нападающему Мариано Диасу покинуть клуб этим летом.
Отмечается, что главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан более не рассчитывает на игрока. Ранее на форварда претендовали «Милан» и «Наполи».
Испанская пресса сообщает, что «Реал» позволит нападающему Мариано Диасу покинуть клуб этим летом.
Отмечается, что главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан более не рассчитывает на игрока. Ранее на форварда претендовали «Милан» и «Наполи».
Ласты в гланды,и вперёд за игровым временем.
Ласты в гланды,и вперёд за игровым временем.