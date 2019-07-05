Прядкин: «У делегации УЕФА остались положительные впечатления от Грозного»

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о визите представителей УЕФА в Грозный. Напомним, совместная комиссия УЕФА , РФС и РПЛ с четверга изучают возможность проведения в Чечне международных матчей под эгидой УЕФА .

Основная цель поездки - показать европейскому футбольному сообществу, что в Чеченской Республике можно проводить матчи на самом высоком уровне. Мы это проходили с точки зрения товарищеских матчей, но официальные игры таких турниров, как Лига Европы, Лига чемпионов и Суперкубок УЕФА , здесь никогда не проходили. Поэтому целью поездки было показать, что в республике всё находится на самом высоком уровне, чтобы в Грозном разрешили проводить матчи самого высокого уровня.

Сейчас я не могу сказать, какое будет решение, потому что его будет принимать соответствующий орган УЕФА . Могу сказать, что по предварительным отзывам от нашей поездки остались самые положительные впечатления.

Всё будет зависеть от результатов команды. Российская Премьер-Лига уже третий год удерживает позицию шестой лиги в Европе, перед нами только ведущие футбольные державы. Эта позиция позволяет нам заявлять по три команды в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Поэтому всё зависит от «Ахмата», руководства клуба, от игроков и их самоотдачи, если команда займет соответствующее место или выиграет кубок, тогда стоит ожидать приезда зарубежных команд.