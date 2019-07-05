Прядкин: «У делегации УЕФА остались положительные впечатления от Грозного»

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о визите представителей УЕФА в Грозный. Напомним, совместная комиссия УЕФА, РФС и РПЛ с четверга изучают возможность проведения в Чечне международных матчей под эгидой УЕФА.
Основная цель поездки - показать европейскому футбольному сообществу, что в Чеченской Республике можно проводить матчи на самом высоком уровне. Мы это проходили с точки зрения товарищеских матчей, но официальные игры таких турниров, как Лига Европы, Лига чемпионов и Суперкубок УЕФА, здесь никогда не проходили. Поэтому целью поездки было показать, что в республике всё находится на самом высоком уровне, чтобы в Грозном разрешили проводить матчи самого высокого уровня.
Сейчас я не могу сказать, какое будет решение, потому что его будет принимать соответствующий орган УЕФА. Могу сказать, что по предварительным отзывам от нашей поездки остались самые положительные впечатления.
Всё будет зависеть от результатов команды. Российская Премьер-Лига уже третий год удерживает позицию шестой лиги в Европе, перед нами только ведущие футбольные державы. Эта позиция позволяет нам заявлять по три команды в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Поэтому всё зависит от «Ахмата», руководства клуба, от игроков и их самоотдачи, если команда займет соответствующее место или выиграет кубок, тогда стоит ожидать приезда зарубежных команд.