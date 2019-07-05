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Наумов: «Лучше Фернандеш играть уже не будет»

сегодня, 11:29

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о возможном уходе из команды 33-летнего полузащитника Мануэла Фернандеша.

Он возрастной игрок. Подходит время завершения контракта. Футболист хочет сохранить хотя бы прежние условия, клуб пытается подписать новое соглашение в свою пользу. Лучше Фернандеш уже играть не будет. Допускаю, что, узнав об этом, он мог обидеться, всё-таки мастер знает себе цену. Агенты попытались его трудоустроить. Однако больше никто не предложил, ни турецкие клубы, ни какие-то другие. В итоге возникает вопрос: а зачем что-то менять? Я тоже общался с Фернандешем. Он по-русски всё понимает. Поговорили немного. Мне показалось, его всё устраивало в «Локомотиве». Он с молодыми любил заниматься. Лысову помог в становлении, Баринову Димке постоянно подсказывал. Если с ним получится договориться - польза будет всем.

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Все комментарии
FILL3289
FILL3289 ответил 1 команда
сегодня в 11:36
Кому он нужен с такой игрой и в таком возрасте.
Ну да паредас он такой
Don trambon
Don trambon
   38 / 708
сегодня в 11:33
хоть и не люблю лыко(локо), но когда смотрел игру в лч против шальке(кажется) это был тихий ужас, можно сказать один игрок сдал игру. нужен ли он с такими закидонами?
1 команда
1 команда
   101 / 708
сегодня в 11:30
Кому он нужен с такой игрой и в таком возрасте.
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