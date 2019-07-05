Наумов: «Лучше Фернандеш играть уже не будет»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о возможном уходе из команды 33-летнего полузащитника .

Он возрастной игрок. Подходит время завершения контракта. Футболист хочет сохранить хотя бы прежние условия, клуб пытается подписать новое соглашение в свою пользу. Лучше Фернандеш уже играть не будет. Допускаю, что, узнав об этом, он мог обидеться, всё-таки мастер знает себе цену. Агенты попытались его трудоустроить. Однако больше никто не предложил, ни турецкие клубы, ни какие-то другие. В итоге возникает вопрос: а зачем что-то менять? Я тоже общался с Фернандешем. Он по-русски всё понимает. Поговорили немного. Мне показалось, его всё устраивало в «Локомотиве». Он с молодыми любил заниматься. Лысову помог в становлении, Баринову Димке постоянно подсказывал. Если с ним получится договориться - польза будет всем.