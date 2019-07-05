«Чайка» выступила с заявлением, объяснив высказывание владельца клуба о том, что болельщики «Ростова» являются «больными людьми».

Мы глубоко убеждены, что хорошего футбола не может быть много, и с открытым сердцем призываем всех поклонников самого популярного вида спорта поддерживать команды Ростовской области на «Ростов-Арене».

Футбольный клуб «Чайка» работает на популяризацию спорта и здорового образа жизни. Мы хотим, чтобы стадионы заполнялись, чтобы на них царила атмосфера праздника и дружелюбия, чтобы на футбол ходили семьями. Именно для этого нами создана детская футбольная академия, будут построены футбольные поля, ледовая арена, бассейны в Ростове-на-Дону.

Мы искренне благодарны всем любителям футбола, жителям Ростова-на-Дону, выразившим поддержку нашему клубу. Мы готовы оказывать максимальную поддержку любым объединениям болельщиков, независимо от места расположения. Вместе с тем у нас вызывает искреннее разочарование позиция отдельных представителей околофутбольных групп, преследующих иные цели, кроме спортивных. Именно ими, на наш взгляд, была спровоцирована негативная информационная компания, начавшаяся далеко не вчера. Именно в отношении данной группы агрессивно настроенных псевдоболельщиков и был дан комментарий президента ФК «Чайка». Приносим извинения всем истинным болельщикам, любителям футбола за то, что они оказались невольно втянуты в эту неприятную историю.