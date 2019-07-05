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«Чайка»: «Приносим извинения всем истинным болельщикам»

сегодня, 12:00

«Чайка» выступила с заявлением, объяснив высказывание владельца клуба о том, что болельщики «Ростова» являются «больными людьми».

Мы глубоко убеждены, что хорошего футбола не может быть много, и с открытым сердцем призываем всех поклонников самого популярного вида спорта поддерживать команды Ростовской области на «Ростов-Арене».
Футбольный клуб «Чайка» работает на популяризацию спорта и здорового образа жизни. Мы хотим, чтобы стадионы заполнялись, чтобы на них царила атмосфера праздника и дружелюбия, чтобы на футбол ходили семьями. Именно для этого нами создана детская футбольная академия, будут построены футбольные поля, ледовая арена, бассейны в Ростове-на-Дону.

Мы искренне благодарны всем любителям футбола, жителям Ростова-на-Дону, выразившим поддержку нашему клубу. Мы готовы оказывать максимальную поддержку любым объединениям болельщиков, независимо от места расположения. Вместе с тем у нас вызывает искреннее разочарование позиция отдельных представителей околофутбольных групп, преследующих иные цели, кроме спортивных. Именно ими, на наш взгляд, была спровоцирована негативная информационная компания, начавшаяся далеко не вчера. Именно в отношении данной группы агрессивно настроенных псевдоболельщиков и был дан комментарий президента ФК «Чайка». Приносим извинения всем истинным болельщикам, любителям футбола за то, что они оказались невольно втянуты в эту неприятную историю.

ФК «Чайка» с уважением относится к достижениям и положению ФК «Ростов», равно как и к большой армии настоящих болельщиков этого футбольного клуба. Да, мы «Чайка» Песчанокопское. Мы росли поэтапно и добились всего спортивными результатами. Наш хештег #ЗаНамиВсяОбласть! И мы уверены, что настоящие любители футбола, поклонники донского спорта поддерживают общие достижения и успехи, помогают пережить трудности и победить невзгоды. Ведь все мы – земляки, ростовчане, и за нами наш родной дом – Ростовская область! До встречи на стадионе!

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья ответил FILL3289
   56 / 708
сегодня в 12:37
Стыдно за зенит,они всю кашу замутили.
Зенит своих земляков тосненцев сразу в болоте утопил, а потом еще и счёт им выставил...Ну а здесь у него видать не получилось...
Aчиститель
Aчиститель
   340 / 708
сегодня в 12:35
В Ростове нет болельщиков ростова, там только свиней почитают.
Gruznoff
Gruznoff
   221 / 708
сегодня в 12:32
Мужичье на правду никак обиделось?
Alpribas
Alpribas
   130 / 708
сегодня в 12:27
Извиняться не за что, правду сказал.
FILL3289
FILL3289
сегодня в 12:21
Стыдно за зенит,они всю кашу замутили.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Don trambon
   9 / 708
сегодня в 12:20
вы посмотрите, *мужиков* обидели, жаловаться побежали. гыгыгы
А у них выхода нет, если им откажут от стадиона по просьбе "Ростова", им негде играть будет, Галицкий вряд ли их пустит свое поле топтать.

Так что Чайка сначала понтанулся, а потом понял, что понтоваться рано.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   9 / 708
сегодня в 12:19
"Мы росли поэтапно и добились всего спортивными результатами."

Пока что самые известные спортивные результаты заключались в том, что в ключевом матче трех игроков соперника подкупили, чтобы они сдали вам игру, но кто подкупил, РФС не знает, поэтому вас не наказали (или потому что вы занесли).

Сомнительные какие-то спортивные результаты.
Don trambon
Don trambon
   38 / 708
сегодня в 12:16
вы посмотрите, *мужиков* обидели, жаловаться побежали. гыгыгы
EAGuar As
EAGuar As
   68 / 708
сегодня в 12:05
Запутанная история .
ДСА
ДСА
   156 / 708
сегодня в 12:05
Наведут шороху в ФНЛ.
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