Игнатьев: «ЦСКА дважды обыграл „Реал“, а чем мы хуже?»

Защитник «Локомотива» поделился ожиданиями от предстоящего выступления команды в Лиге чемпионов.

Надеюсь, «Локо» выступит лучше, чем в прошлом сезоне. Вон ЦСКА дважды обыграл «Реал»! Чем мы хуже? В прошлом году получили колоссальный опыт. На себе почувствовали, что ЛЧ – это совершенно другой уровень.

Главный урок? Все на шаг быстрее! Не успеваешь обработать мяч, как тебя сразу накрывают. Если в чемпионате России ты уже знаешь, кто на что способен, то здесь игроки более непредсказуемые. Вроде и готовишься к конкретному сопернику, просматриваешь видео, но это не спасает. Есть ещё важный нюанс.

В Стамбуле у нас было много моментов, контролировали мяч. Вдруг потеря, контратака – гол. Затем второй. В итоге – 0:3. С «Порту» случилось примерно то же самое. В Лиге чемпионов даже такие команды ошибок не прощают. Что уж говорить о «Ливерпуле», «Барселоне», «Ювентусе»…