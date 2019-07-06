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Игнатьев: «ЦСКА дважды обыграл „Реал“, а чем мы хуже?»

сегодня, 01:20

Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился ожиданиями от предстоящего выступления команды в Лиге чемпионов.

Надеюсь, «Локо» выступит лучше, чем в прошлом сезоне. Вон ЦСКА дважды обыграл «Реал»! Чем мы хуже? В прошлом году получили колоссальный опыт. На себе почувствовали, что ЛЧ – это совершенно другой уровень. 

Главный урок? Все на шаг быстрее! Не успеваешь обработать мяч, как тебя сразу накрывают. Если в чемпионате России ты уже знаешь, кто на что способен, то здесь игроки более непредсказуемые. Вроде и готовишься к конкретному сопернику, просматриваешь видео, но это не спасает. Есть ещё важный нюанс. 

В Стамбуле у нас было много моментов, контролировали мяч. Вдруг потеря, контратака – гол. Затем второй. В итоге – 0:3. С «Порту» случилось примерно то же самое. В Лиге чемпионов даже такие команды ошибок не прощают. Что уж говорить о «Ливерпуле», «Барселоне», «Ювентусе»… 

В РПЛ скорости другие. Как же быть? Хороший вопрос. Во-первых, надо быстрее соображать на поле, не передерживать мяч. Во-вторых, обороняться должна вся команда. Если в России мы, защитники, иногда можем спокойно вчетвером отбиться, то в Лиге чемпионов такое не прокатывает. Здесь каждому необходимо возвращаться назад, отрабатывать в обороне. Ну и, в-третьих, нужно быть в отличной физической форме.

Также Игнатьев поделился впечатлениями от новичка «Локомотива» Мурило Серкейры.

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Все комментарии
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 02:14
Так мы посмотрим. Локо уже бодался в начале 00 с Реалом - буду рад увидеть такое же качество игры
CSKA2012
CSKA2012
   238 / 702
сегодня в 01:51
Дурень , поэтому и называется лига - чемпионов )))
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