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Чорлука: «Хочу наконец-то выиграть Суперкубок России»

сегодня, 20:26
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗавтра в 19:00 Не начался

Защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России с «Зенитом».

Конечно, мы соскучились по футболу. Больше месяца прошло, а каждый из нас очень любит футбол, ждём завтрашний матч.

Готовимся к «Зениту», как к каждому сопернику. Важная игра и для нас, и для них, битва за трофей. Надеюсь, что выиграем у чемпионов России.

Мурило — очень хороший футболист по первому впечатлению. Только две игры с ним провели, но видно, что у него есть хорошие качества: единоборства, первый пас. Со временем может стать ещё лучше.

Для меня важно выиграть Суперкубок, потому что я его уже трижды проигрывал. Надеюсь, завтра возьмём трофей. Думаю, игроки «Зенита» так же думают. Мы с ними уже однажды играли в Суперкубке, проиграли: я там пенальти «очень хорошо» пробил ещё. Но завтра нужно думать только о конкретной игре.

Ранее сообщалось, что на матч за Суперкубок России продано 23 тысячи билетов.

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Россия. Суперкубок 2019  Россия: мнение  Чорлука Ведран  Стадион «ВТБ Арена»
Источник: Championat.comРедакция: Стас Марченко
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Все комментарии
cska plus
cska plus
   9 / 704
сегодня в 21:39
Вперёд и с песнями.
Морозовский
Морозовский
   8 / 704
сегодня в 21:31
Чорлука регулярно подводит "Локомотив".
11-и метровый
11-и метровый
   100 / 704
сегодня в 21:27
Хотеть не возбраняется.
ДАША Д
ДАША Д
   114 / 704
сегодня в 20:43
Одна игра - титул в кармане.
Живанильда
Живанильда
   143 / 704
сегодня в 20:30
хотельщик
Эллочка
Эллочка
   79 / 704
сегодня в 20:27
чарлука подкинула проблем
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