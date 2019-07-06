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Балахнин: «Нет ощущения, что „Ростов“ слишком закрытая команда»

сегодня, 08:17

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал разговоры о попытках клуба отгородиться от СМИ.

В современном мире очень тяжело что-то скрыть, практически вся информация так или иначе всплывает наружу. Так что, наверное, лучше самому всё говорить, чем порождать какие-то слухи. Со стороны нет ощущения, что «Ростов» слишком закрытая команда, но журналистам, конечно, виднее.

Если говорить об игре, то даже по окончании турнира сложно делать какие-то выводы. Ни один из клубов не оставил целостного впечатления. У всех шел тренировочный процесс — команды были под нагрузками.

Напомним, в Кубке «Матч Премьер» дончане заняли второе место, обыграв «Спартак» и ЦСКА.

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