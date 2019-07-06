«Фенербахче» намерен арендовать Озила

Полузащитник «Арсенала» с большой долей вероятности покинет лондонский клуб. Унаи Эмери ясно дал понять, что 30-летнего футболиста пора отпускать.

Авторитетный турецкий журналист Фатих Доган сообщил, что хавбек может продолжить карьеру в «Фенербахче» на правах аренды.

Президент «Фенербахче» Али Коч усердно работает над тем, чтобы его подписать. Клуб старается найти спонсоров, чтобы покрыть расходы на зарплату и оплату аренды. Всё продвигается очень хорошо. Я бы сказал, что сейчас вероятность сделки составляет 50-51%.