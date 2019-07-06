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«Фенербахче» намерен арендовать Озила

сегодня, 11:22

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил с большой долей вероятности покинет лондонский клубУнаи Эмери ясно дал понять, что 30-летнего футболиста пора отпускать.

Авторитетный турецкий журналист Фатих Доган сообщил, что хавбек может продолжить карьеру в «Фенербахче» на правах аренды.

Президент «Фенербахче» Али Коч усердно работает над тем, чтобы его подписать. Клуб старается найти спонсоров, чтобы покрыть расходы на зарплату и оплату аренды. Всё продвигается очень хорошо. Я бы сказал, что сейчас вероятность сделки составляет 50-51%.

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Все комментарии
Doping87
Doping87
   251 / 706
сегодня в 12:16
Заберите ленивого турка в Турцию, может он хоть там выкладываться на поле начнёт.
EAGinLE
EAGinLE
   62 / 706
сегодня в 11:55
Пусть будет так .
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