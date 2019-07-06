«Наполи» готов заплатить 60 млн евро и отдать Инсинье в обмен на Икарди

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В Италии сообщают, что «Наполи» готов заплатить 60 млн евро за нападающего «Интера» . Кроме того, частью сделки может стать .

Аргентинский форвард не входит в планы Антонио Конте на следующий сезон, а потому с большой долей вероятности покинет «нерадзурри» летом. Ожидается, что его заменит бельгиец Ромелу Лукаку.

La Gazzetta dello Sport отмечает, что президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис не является большим поклонником Икарди, но доверяет выбору главного тренера Карло Анчелотти.