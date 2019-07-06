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«Наполи» готов заплатить 60 млн евро и отдать Инсинье в обмен на Икарди

сегодня, 11:11

В Италии сообщают, что «Наполи» готов заплатить 60 млн евро за нападающего «Интера» Мауро Икарди. Кроме того, частью сделки может стать Лоренцо Инсинье.

Аргентинский форвард не входит в планы Антонио Конте на следующий сезон, а потому с большой долей вероятности покинет «нерадзурри» летом. Ожидается, что его заменит бельгиец Ромелу Лукаку.

La Gazzetta dello Sport отмечает, что президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис не является большим поклонником Икарди, но доверяет выбору главного тренера Карло Анчелотти.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
   25 / 704
сегодня в 11:15
Не много ли ...
nikolah
nikolah
   308 / 704
сегодня в 11:13
если правда,то идеально,оформляйте!
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