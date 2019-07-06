Мещеряков: «В новом сезоне „Локо“ настраивается на победу в каждом матче»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал победу «железнодорожников» в матче за Суперкубок России над «Зенитом» (3:2).

Я хочу выразить благодарность тренерскому штабу за то, что так подвели команду к этому матчу, а игрокам за то, что они бились на поле. Хочу сказать, что мы точно еще не показываем всей своей игры, у нас впереди много работы. Эта победа показывает, что мы на правильном пути, и команда в начале этого сезона, на мой взгляд, в лучшем состоянии, чем в начале прошлого.

В предстоящем сезоне мы настраиваемся на победу в каждом матче, у нас нет никакой другой цели на сезон. Мы должны радовать своих болельщиков и показывать, что стали уже по-настоящему большим клубом. В Лиге чемпионов, как и в любых других соревнованиях, задача такая же - победа в каждом матче.