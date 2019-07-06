Лепёхин: «Игра между „Зенитом“ и „Локомотивом“ будет не очень яркой»

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России, в котором сине-бело-голубые встретятся с «Локомотивом».

Не могу с уверенностью сказать, что питерцы легко обыграют «Локомотив». Матч пройдёт после перерыва, в котором происходит определённая работа в команде: меняется состав, происходит селекция. Прогнозировать стартовый состав очень сложно. В таких матчах видно, кому будет доверять главный тренер. «Зенит» способен забить много мячей, но игра будет напряжённой, не очень яркой. Ожидаю победу «Зенита» с минимальным счётом 1:0.