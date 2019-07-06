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Лепёхин: «Игра между „Зенитом“ и „Локомотивом“ будет не очень яркой»

сегодня, 17:47
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив19:00 Не начался

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России, в котором сине-бело-голубые встретятся с «Локомотивом». 

Не могу с уверенностью сказать, что питерцы легко обыграют «Локомотив». Матч пройдёт после перерыва, в котором происходит определённая работа в команде: меняется состав, происходит селекция. Прогнозировать стартовый состав очень сложно. В таких матчах видно, кому будет доверять главный тренер. «Зенит» способен забить много мячей, но игра будет напряжённой, не очень яркой. Ожидаю победу «Зенита» с минимальным счётом 1:0.

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Россия. Суперкубок 2019  Россия: мнение  Стадион «ВТБ Арена»
Источник: Championat.comРедакция: Стас Марченко
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Все комментарии
Miaf
Miaf
   31 / 710
сегодня в 18:33
    cska plus
    cska plus
       11 / 710
    сегодня в 18:16
    Не только сегодняшняя игра а вообще в первых 3-4 турах чемпионата не стоит ждать ярких игр.
    Alpribas
    Alpribas
       51 / 710
    сегодня в 18:07
    Возможно, посмотрим.
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