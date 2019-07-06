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Одисе Роши: «Я готов к новому сезону»

сегодня, 20:10

Полузащитник «Ахмата» Одисе Роши поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

Из-за травмы у меня была долгая пауза. Я пропустил большую часть прошлогоднего сезона, восстановление длилось семь месяцев. К счастью, все уже позади. После реабилитации я успел сыграть несколько матчей за «Ахмат» и одну игру за сборную Албании. Чувствую себя очень хорошо и к новому сезону готов. Судя по нашим контрольным играм на сборах, могу сказать, что мы двигаемся в правильном направлении, и форму набираем с каждым днем.

За место в составе, скорее всего, мне придется конкурировать с Конрадом Михалаком. Он молодой, хороший футболист. Для меня важно иметь конкуренцию, это стимулирует к усердной работе. Я его уважаю, уверен, нам обоим важно показывать свои лучшие качества и делать работу на все сто процентов. А все решения – за тренером.

Напомним, что недавно Роши продлил контракт с «Ахматом».

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TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
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сегодня в 20:15
Михалак тоже не плох,универсальный игрок,будем смотреть.
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