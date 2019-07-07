Кобелев: «Впечатления от матча за Суперкубок России самые позитивные»

Бывший капитан «Зенита» прокомментировал победу «Локомотива» над «сине-бело-голубыми» (3:2) в матче за Суперкубок России.

Впечатления от игры самые позитивные. Команды показали, что физически они готовы очень хорошо - если не на сто процентов, то на девяносто. В принципе, первый тайм получился закрытым. Даже после того, как «Локомотив» вышел вперёд, соперники старались прежде всего думать об обороне и оставляли сзади достаточно много футболистов.

Наверное, гол Азмуна перед самым перерывом - стечение обстоятельств. В начале второго тайма «Зенит» забил быстрый гол и уже вышел вперёд. «Локомотиву» было необходимо отыгрываться, и футбол стал более открытым. Мне кажется, в целом мы увидели равную игру, в которой на первый матч вышло качество футболистов и их исполнительское мастерство. Особенно в этом плане выделяется первый гол Алексея Миранчука.

Следует ли винить в этой ситуации Жиркова? Нет. Он вряд ли мог помешать такому удару. Дриусси начинал страховать Жиркова, но Миранчук убрал мяч под свою любимую левую и закрутил его в дальний угол. А вот в случае с третьим голом «Локомотива» прошла простая стенка по центру, и тут надо спросить с «опорников» «Зенита», как они позволили Миранчуку беспрепятственно пролезть по середине и пробить на исполнение. Хотя, я думаю, Лунёв такой мяч должен был брать. Гол пришёл с расстояния 18-20 метров, и это был удар не на силу, а на исполнение. Но это не снимает ответственности с опорной оси «Зенита», которая сработала не очень хорошо.