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Кобелев: «Впечатления от матча за Суперкубок России самые позитивные»

сегодня, 09:12
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Бывший капитан «Зенита» Андрей Кобелев прокомментировал победу «Локомотива» над «сине-бело-голубыми» (3:2) в матче за Суперкубок России.

Впечатления от игры самые позитивные. Команды показали, что физически они готовы очень хорошо - если не на сто процентов, то на девяносто. В принципе, первый тайм получился закрытым. Даже после того, как «Локомотив» вышел вперёд, соперники старались прежде всего думать об обороне и оставляли сзади достаточно много футболистов.

Наверное, гол Азмуна перед самым перерывом - стечение обстоятельств. В начале второго тайма «Зенит» забил быстрый гол и уже вышел вперёд. «Локомотиву» было необходимо отыгрываться, и футбол стал более открытым. Мне кажется, в целом мы увидели равную игру, в которой на первый матч вышло качество футболистов и их исполнительское мастерство. Особенно в этом плане выделяется первый гол Алексея Миранчука. 

Следует ли винить в этой ситуации Жиркова? Нет. Он вряд ли мог помешать такому удару. Дриусси начинал страховать Жиркова, но Миранчук убрал мяч под свою любимую левую и закрутил его в дальний угол. А вот в случае с третьим голом «Локомотива» прошла простая стенка по центру, и тут надо спросить с «опорников» «Зенита», как они позволили Миранчуку беспрепятственно пролезть по середине и пробить на исполнение. Хотя, я думаю, Лунёв такой мяч должен был брать. Гол пришёл с расстояния 18-20 метров, и это был удар не на силу, а на исполнение. Но это не снимает ответственности с опорной оси «Зенита», которая сработала не очень хорошо.

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Россия. Суперкубок 2019  Россия: мнение  Кобелев Андрей  Стадион «ВТБ Арена»
Источник: Sport-weekend.comРедакция: Роман Мельник
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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   6 / 732
сегодня в 09:56
Согласен! А у болельщико "Зенита" радости, так полные штаны!
VIPded
VIPded
   106 / 732
сегодня в 09:51
Удачи обоим клубам в ЛЧ! Ну и Краснодару, разумеется, тоже!
cska plus
cska plus
   12 / 732
сегодня в 09:30
Думаю многим понравилась игра.
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