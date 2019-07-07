Коломейцев: «Переломили ход игры за счет желания и характера»

Полузащитник «Локомотива» рассказал о своем восстановлении после травмы, а также прокомментировал победу москвичей над «Зенитом» (3:2) в Суперкубке России.

Коломейцев пропустил год из-за травмы.

Хорошее самочувствие, очень хорошее. Рад, что вернулся на поле. Постарался отработать на максимуме то игровое время, которое получил. Думаю, форму еще не набрал. Все-таки очень долго не играл. Набрать форму можно только через матчи.

За счет чего перевернули ход встречи во втором тайме? Просто за счет желания и характера. Отступать было некуда, и ребята — молодцы. А Леша Миранчук вообще отлично сработал, забив два решающих гола.