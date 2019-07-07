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Бубнов: «„Локомотив“ все 90 минут провел свежо и на высоких скоростях»

сегодня, 00:48
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 3Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Футбольный эксперт Александр Бубнов подвел итоги матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом» (2:3).

Первое, что бросилось в глаза по итогам встречи, — обе команды неплохо подготовились физически к предстоящему сезону. В этом плане особенно понравился «Локомотив», который все 90 минут провел свежо и на высоких скоростях.

У обеих команд летом случилось не так много изменений, так что не удивлен, что первый матч получился таким. И у «Локо», и у «Зенита» сыгранные составы, которые формировались в прошлом сезоне. Думаю, в скором времени появятся еще новички, вернутся в строй травмированные, и соперники начнут прибавлять. С каждым матчем они будут смотреться все увереннее.

В психологическом плане «Локомотиву» наверняка приятно выиграть трофей. Кроме того, команда явно чувствует себя гораздо лучше, чем на старте прошлого сезона, а это крайне важно. Впрочем, «Зенит» в состоянии оставить неудачу позади, сделать определенные выводы и двигаться дальше. Не думаю, что этот матч окажет серьезное влияние на результаты команд в начале чемпионата, в котором обе будут бороться за титул.

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Россия. Суперкубок 2019  Россия: мнение  Бубнов Александр  Стадион «ВТБ Арена»
Источник: Sportbox.ruРедакция: Дмитрий Кристя
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Алексей .N
Алексей .N
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сегодня в 00:52
Опять перемотку на видаке включил😂
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