Филатов: «От „Локомотива“ и дальше стоит ждать побед»

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов прокомментировал победу «железнодорожников» над «Зенитом» (3:2) в матче за Суперкубок России.

Игра не по времени года, она получилась очень серьезная, я не ожидал, что так хорошо будут выглядеть ребята: очень хорошая игра и отличный результат. Очевидно, и те, и другие хотели выиграть, это статусный матч, последние годы идет противостояние между «Зенитом» и «Локомотивом». Очень хорошее состояние у команды, несмотря на то, что чемпионат еще даже не начался. Для начала сезона это очень хорошее состояние, мне понравилось.