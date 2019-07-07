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Филатов: «От „Локомотива“ и дальше стоит ждать побед»

сегодня, 00:05
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 3Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов прокомментировал победу «железнодорожников» над «Зенитом» (3:2) в матче за Суперкубок России.

Игра не по времени года, она получилась очень серьезная, я не ожидал, что так хорошо будут выглядеть ребята: очень хорошая игра и отличный результат. Очевидно, и те, и другие хотели выиграть, это статусный матч, последние годы идет противостояние между «Зенитом» и «Локомотивом». Очень хорошее состояние у команды, несмотря на то, что чемпионат еще даже не начался. Для начала сезона это очень хорошее состояние, мне понравилось.

От «Локомотива» и дальше стоит ждать побед. А главные соперники в чемпионате все те же - «Зенит», «Краснодар», ЦСКА и «Спартак», очевидно.

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Россия. Суперкубок 2019  Россия: мнение  Стадион «ВТБ Арена»
Источник: ТАССРедакция: Дмитрий Кристя
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Все комментарии
Павел Амурский
Павел Амурский
   114 / 737
сегодня в 00:46
Особенно в ЛЧ.
mihaluch
mihaluch
   62 / 737
сегодня в 00:23
Но "Спартак как противника уже можно отсеять.
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