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Рейнгольд: «В поражении „Зенита“ от „Локо“ виноват не Семак, а Лунёв»

сегодня, 08:51
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Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом» (2:3).

Начнём с того, что отметим: Юрий Сёмин опять не останется в этом сезоне без трофея. Тренер «Локомотива» по-любому победил, но не только из-за замены Сердара Азмуна. Признаю, что при счете 2:1 в пользу «Зенита» московская команда была в глубоком нокауте. Питерская команда должна была брать своё. Ничто не предвещало такого результата, который в итоге зафиксировал Лапочкин. Но в поражении виноват не Семак, заменивший Азмуна, а господин Лунёв, который пропустил два мяча, которые можно было взять - первый и третий. Также у меня есть вопросы к центральным защитникам «Зенита», которые в эпизодах с пропущенными мячами (особенно в момент третьего гола), что называется, смотрели футбол.

Когда мы с вами говорили по ходу прошлого сезона, я вам объяснял, что Семаку обязательно надо менять защитников, потому что у «Зенита» очень пожилая линия обороны. Да, завершил карьеру Анюков, но Иванович также не молодеет, и к Ракицкому в плане выполнения своих основных функций тоже есть вопросы. Был момент в матче, когда «Зенит» вел в счете, и Ракицкий с Ивановичем оба стали отходить назад. Тогда я подумал: всё, команда поплыла.

 Дело в том, что оба центральных ни в коем случае не должны откатываться назад, один из них должен продолжать атаковать или хотя бы поддерживать атаку. Не видно было и подстраховки в действиях защитников. Взять первый пропущенный мяч, там Иванович не успел за Смоловым. Федор рванул со старта, и сербу оставалось только смотреть форварду в зад. Я называю это «вариантом Кутепова» - так, как правило, действует защитник «Спартака». Эта оплошность еще не была решающей, но тут последовала «пенка» от Лунёва.

Думаю, что и я, будь помоложе, взял бы этот удар, хотя играл форвардом. Лунёв просто проспал этот момент, надо было двигаться раньше. Ну и второй мяч Миранчука (третий по счету) - это тоже «пенка». Функция вратаря в том, чтобы в таких матчах выручать. Но Лунёв просто прозевал третий момент удара. Вы еще раз посмотрите на то, как повел себя Сёмин, когда был забит третий мяч. Палыч просто не ожидал, что удар окажется результативным. Это говорит нам о том, что Лунёв подкачал. В воротах спать не надо. Говорят, что выигрывает и проиг­рывает команда, но в данном случае это не так. Проиграл не Семак даже, сделав замену, когда убрал иранца с поля. Так уж получилось, что вратарь проиграл. Вот Гильерме не в чем винить, а к Лунёву есть вопросы.

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Все комментарии
Twisted
Twisted
   636 / 732
сегодня в 10:16
1:0 в пользу Гильерме
cska1948
cska1948
   41 / 732
сегодня в 10:15
Гол Смолова, в ближний угол, как говорят вратарский и тут говорить не о чем. А перед тем как ударить по воротам (третий гол) Миранчук посмотрел в дальний угол и на этот взгляд Лунёв купился, начав движение в сторону дальнего угла. А Миранчук пробил не сильно, но в ближний, но Лунёв уже не смог быстро перестроится и поэтому запоздал с прыжком. Так что два гола, в ворота Зенита, на совести Лунёва.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   112 / 732
сегодня в 10:06
" Всадник без головы" , " Электричка" - это погоняла Рейнгольда его футбольной молодости. Так он ведь еще и " Форвард" ! Как об этом -то забыли ?
vinyardrip
vinyardrip ответил parallels
   234 / 732
сегодня в 09:45
вчера только ленивый не отметил, что лунёв полностью провалил игру.
Та хватит. Паровозы в концовке вынесли по делу. Лунтик не виноват. Не звезданул, но он и не звезда.
Leningrad 84
Leningrad 84
   96 / 732
сегодня в 09:40
По поводу эпизодов с голами, пропущенными Луневым, с Валерием Леонидовичем можно согласиться. Старик в общем-то прав...
cska plus
cska plus
   12 / 732
сегодня в 09:38
Даже тут хоть как но проехался старичок по спартаку через кутю.
cska plus
cska plus
   12 / 732
сегодня в 09:34
Дед от отчаяния решил поболеть за какой-нибудь другой клуб, а какой он сейчас выбирает.
EAGinLE
EAGinLE
   63 / 732
сегодня в 09:30
С победой Локомотив .
МКС
МКС
   23 / 732
сегодня в 09:29
Рупор зенита обиделся на своих любимчиков
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   22 / 732
сегодня в 09:26
Стала ясна истинная причина задержания Лунёва в московском аэропорту......
Штраф и протокол - фикция...
Его пытали...и взяли подписку о неминуемых "пенках"...от московских команд....
parallels
parallels
   16 / 732
сегодня в 09:22
вчера только ленивый не отметил, что лунёв полностью провалил игру.
parallels
parallels
   16 / 732
сегодня в 09:22
Союзник противников
Союзник противников
   104 / 732
сегодня в 09:20
На протяжении 3\4 матча "Локо" был быстрее в каждом эпизоде и осмысленнее.У "Зенита" проглядывалась одна "генеральная линия"-доставить мяч в штрафную противника, " а там,авось,порешаем".Два раза удалось.
Faustello
Faustello
   5 / 732
сегодня в 09:15
Старина Рейнгольд как то слабенько, без эмоций. Никого тряпками-дефками не назвал, наверное бережёт силы на Спартак гы гы гы
Семак иди сюда
Семак иди сюда
   361 / 732
сегодня в 09:13
На славу богу.
Литейный 4
Литейный 4
   9 / 732
сегодня в 09:09
В пропущенных голах соглашусь со стариком. 1 и 3 на совести Лунёва.
Aчиститель
Aчиститель
   232 / 732
сегодня в 09:05
Рейнгольд такие же советы давал и спартаку.
Морозовский
Морозовский
   6 / 732
сегодня в 09:02
Лунёв ни при чём! Виновата вся команда вместе с физруком: они знают, что Лунь дырка от бублика, но позволяют сопернику издеваться над несчастным вратаришкой.
drug01
drug01
   93 / 732
сегодня в 08:59
Замена Азмуна.... Вот итог!
Garrincha58
Garrincha58
   174 / 732
сегодня в 08:58
старый разобрал всё по нотам,но тренер виноват не меньше выпустив Ерохина в опорную зону вместо Нобоа не умеет Ерохин играть в опорной зоне это было ясно как дважды два ещё при Манчини когда упёртый итальянец ставил его назад но ставил из за лимита а вчера мог выпустить и Краневиттера или оставить Нобоа но ошибся но признавать эту роковую ошибку не станет никогда зато судьи у него виноваты но в чём
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