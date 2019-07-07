Рейнгольд: «В поражении „Зенита“ от „Локо“ виноват не Семак, а Лунёв»

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом» (2:3).

Начнём с того, что отметим: Юрий Сёмин опять не останется в этом сезоне без трофея. Тренер «Локомотива» по-любому победил, но не только из-за замены Сердара Азмуна. Признаю, что при счете 2:1 в пользу «Зенита» московская команда была в глубоком нокауте. Питерская команда должна была брать своё. Ничто не предвещало такого результата, который в итоге зафиксировал Лапочкин. Но в поражении виноват не Семак, заменивший Азмуна, а господин Лунёв, который пропустил два мяча, которые можно было взять - первый и третий. Также у меня есть вопросы к центральным защитникам «Зенита», которые в эпизодах с пропущенными мячами (особенно в момент третьего гола), что называется, смотрели футбол.

Когда мы с вами говорили по ходу прошлого сезона, я вам объяснял, что Семаку обязательно надо менять защитников, потому что у «Зенита» очень пожилая линия обороны. Да, завершил карьеру Анюков, но Иванович также не молодеет, и к Ракицкому в плане выполнения своих основных функций тоже есть вопросы. Был момент в матче, когда «Зенит» вел в счете, и Ракицкий с Ивановичем оба стали отходить назад. Тогда я подумал: всё, команда поплыла.

Дело в том, что оба центральных ни в коем случае не должны откатываться назад, один из них должен продолжать атаковать или хотя бы поддерживать атаку. Не видно было и подстраховки в действиях защитников. Взять первый пропущенный мяч, там Иванович не успел за Смоловым. Федор рванул со старта, и сербу оставалось только смотреть форварду в зад. Я называю это «вариантом Кутепова» - так, как правило, действует защитник «Спартака». Эта оплошность еще не была решающей, но тут последовала «пенка» от Лунёва.

Думаю, что и я, будь помоложе, взял бы этот удар, хотя играл форвардом. Лунёв просто проспал этот момент, надо было двигаться раньше. Ну и второй мяч Миранчука (третий по счету) - это тоже «пенка». Функция вратаря в том, чтобы в таких матчах выручать. Но Лунёв просто прозевал третий момент удара. Вы еще раз посмотрите на то, как повел себя Сёмин, когда был забит третий мяч. Палыч просто не ожидал, что удар окажется результативным. Это говорит нам о том, что Лунёв подкачал. В воротах спать не надо. Говорят, что выигрывает и проиг­рывает команда, но в данном случае это не так. Проиграл не Семак даже, сделав замену, когда убрал иранца с поля. Так уж получилось, что вратарь проиграл. Вот Гильерме не в чем винить, а к Лунёву есть вопросы.