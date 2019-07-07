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Погба вошел в список игроков, которые отправятся с МЮ в Австралию

сегодня, 13:20

«Манчестер Юнайтед» опубликовал список футболистов, которые отправятся в австралийское турне для подготовки к следующему сезону. Отметим присутствие в списке Поля Погба, переговоры о трансфере хавбека ведет «Реал». При этом проваливший сезон Фред с командой не поедет.

Голкиперы: Де Хеа, Грант, Ж. Перейра, Ромеро

Защитники: Байи, Далот, Джонс, Линделеф, Рохо, Шоу, Смоллинг, Туанзебе, Ван-Биссака, Янг.

Полузащитники: А. Перейра, Чонг, Гарнер, Гомес, Джеймс, Лингард, Матич, МакТоминэй, Погба, Мата.

Нападающие: Гринвуд, Лукаку, Марсьяль, Рэшфорд.

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dzvinka
dzvinka ответил Duda Gigolaev Osetin
   23 / 746
сегодня в 13:55
Чистил Фред колодец свой и под мутной водой в платье девичьем скелет обнаружил Фред... Послушайте песни КиШ "Фред" и узнаете, что с ним будет.
гениально)))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   110 / 746
сегодня в 13:45
Чистил Фред колодец свой и под мутной водой в платье девичьем скелет обнаружил Фред...
Послушайте песни КиШ "Фред" и узнаете, что с ним будет.
allemz
allemz
   58 / 746
сегодня в 13:39
Что будет с Фредом?
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