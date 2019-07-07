Погба вошел в список игроков, которые отправятся с МЮ в Австралию

сегодня, 13:20

«Манчестер Юнайтед» опубликовал список футболистов, которые отправятся в австралийское турне для подготовки к следующему сезону. Отметим присутствие в списке , переговоры о трансфере хавбека ведет «Реал». При этом проваливший сезон Фред с командой не поедет.

Голкиперы: Де Хеа, Грант, Ж. Перейра, Ромеро

Защитники: Байи, Далот, Джонс, Линделеф, Рохо, Шоу, Смоллинг, Туанзебе, Ван-Биссака, Янг.

Полузащитники: А. Перейра, Чонг, Гарнер, Гомес, Джеймс, Лингард, Матич, МакТоминэй, Погба, Мата.

Нападающие: Гринвуд, Лукаку, Марсьяль, Рэшфорд.