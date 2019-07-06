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«Зенит» - «Локомотив»: Мурило выйдет в стартовом составе

сегодня, 17:36
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив19:00 Не начался

Стали известны стартовые составы команд на матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом».

«Зенит»: Лунёв, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Нобоа, Оздоев, Ригони, Дзюба, Азмун, Дриусси.

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Рыбус, Чорлука, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Крыховяк, Смолов.

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Россия. Суперкубок 2019  Заявки и составы  Стадион «ВТБ Арена»
Источник: Premierliga.ruРедакция: Дмитрий Кристя
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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   6 / 710
сегодня в 18:42
Всё прогрессивное человечество сегодня за Мурилу!
Miaf
Miaf ответил Jeck Denielse
   40 / 710
сегодня в 18:38
Неплохие составы... Жаль по ряду причин не будет Фарфана..Барриоса...Шатова...Кузяева...Фернандеша...новичка Сантоса.... Честного судейства и кррасивой игры.... Ждем-с 5-й Суперкубок...в Питере...навсегда...
а передас и заболотный будут?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   17 / 710
сегодня в 18:37
Неплохие составы...
Жаль по ряду причин не будет Фарфана..Барриоса...Шатова...Кузяева...Фернандеша...новичка Сантоса....

Честного судейства и кррасивой игры....

Ждем-с 5-й Суперкубок...в Питере...навсегда...
EAGinLE
EAGinLE
   70 / 710
сегодня в 18:26
Разогрев перед Суперкубоком России. .
Miaf
Miaf ответил cska plus
   40 / 710
сегодня в 18:25
Всех знаем, посмотрим на Мурило и выясним, что за фрукт такой.
Вы всех зулусов примечаете, это понятно
cska plus
cska plus
   10 / 710
сегодня в 18:23
Всех знаем, посмотрим на Мурило и выясним, что за фрукт такой.
Miaf
Miaf ответил parallels
   40 / 710
сегодня в 18:16
за твоё?)
Ты же понимаешь, что я имел в виду Локомотив,а не ваше бакланское мурило.
parallels
parallels ответил Miaf
   14 / 710
сегодня в 18:09
Вся страна сегодня за Мурило
за твоё?)
Жарю Спартачей
Жарю Спартачей ответил Miaf
   230 / 710
сегодня в 18:03
Вся страна сегодня за Мурило
    Miaf
    Miaf ответил оТБАКЛАНЕНЫЕ
       40 / 710
    сегодня в 17:54
    а паредас где с забалотным?
      оТБАКЛАНЕНЫЕ
      оТБАКЛАНЕНЫЕ
         142 / 710
      сегодня в 17:49
      а паредас где с забалотным?
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
         25 / 710
      сегодня в 17:46
        Miaf
        Miaf
           40 / 710
        сегодня в 17:43
        Вся страна сегодня за Мурило
        Twisted
        Twisted
           583 / 710
        сегодня в 17:43
        Правильное решение от Палыча
        Эллочка
        Эллочка
           62 / 710
        сегодня в 17:40
        мурило ахаха задорная фамилия
        Miaf
        Miaf
           40 / 710
        сегодня в 17:39
          2008 год
          2008 год
             269 / 710
          сегодня в 17:37
          Удачи Зениту!
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