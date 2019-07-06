«Зенит» - «Локомотив»: Мурило выйдет в стартовом составе

Стали известны стартовые составы команд на матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом».
«Зенит»: Лунёв, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Нобоа, Оздоев, Ригони, Дзюба, Азмун, Дриусси.
«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Рыбус, Чорлука, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Крыховяк, Смолов.
Жаль по ряду причин не будет Фарфана..Барриоса...Шатова...Кузяева...Фернандеша...новичка Сантоса....
Честного судейства и кррасивой игры....
Ждем-с 5-й Суперкубок...в Питере...навсегда...
Жаль по ряду причин не будет Фарфана..Барриоса...Шатова...Кузяева...Фернандеша...новичка Сантоса....
Честного судейства и кррасивой игры....
Ждем-с 5-й Суперкубок...в Питере...навсегда...
https://m.youtube.com/watch?v=2bLo2l7egjU