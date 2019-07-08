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«Рубин» заплатит «Металлургу» из Рустави компенсацию за переход Кварацхелии

сегодня, 18:29

Директор грузинского «Металлурга» Бадри Мачавариани сообщил, что клуб из Рустави получит компенсацию от «Рубина» за переход 18-летнего полузащитника Хвичи Кварацхелии. Ранее футболист выступал в составе «Локомотива» на правах аренды.

У нас есть трансферный контракт, компенсацию за Хвичу от «Рубина» мы получим, как и положено, мы прекратили действие контракта в пользу «Рубина». Компенсация будет в размере, которая положена по правилам ФИФА о трансферах, это всё учтено, потому что он сыграл за нас всего лишь шесть месяцев, потом был в аренде в «Локомотиве», который, соответственно, заплатил за нее. Мы просто пошли навстречу с футболистом, который хочет расти, и, если не смогли договориться о чем-то с «Локомотивом», то это не наш вопрос, потому что мы и так вручили пальму первенства футболисту и «Локомотиву», когда они общались. Нам из Москвы предложений не поступало, вопрос не был решен с Хвичей.

Денег мало не бывает, всё соизмеримо. Мы получили гораздо больше, чем нами было потрачено на воспитание Хвичи. Мы поддерживаем нормальные отношения с Хвичей и его отцом, мы болеем за него и желаем ему успехов в карьере. В будущем будем отмечать, что какое-то время он провел у нас и формировался как футболист.

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ДСА
ДСА
   209 / 734
сегодня в 19:07
А сейчас Путин запретит грузинам работать у нас и будет прав.
cska plus
cska plus
   14 / 734
сегодня в 18:31
Надо кидануть рустави, жаль туркмена нет он в этих делах профессор.
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