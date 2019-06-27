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Лэмпард станет в «Челси» восьмым по зарплате тренером в АПЛ

сегодня, 00:59

Английские СМИ опубликовали заработок тренеров, работающих в АПЛ. Сообщается, что Фрэнк Лэмпард, который в ближайшее время возглавит «Челси», станет лишь восьмым в этом списке с окладом в 5,5 млн фунтов.

1. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») - 20 млн фунтов в год

2. Маурисио Почеттино («Тоттенхэм») - 8,5 млн фунтов

3. Юрген Клопп («Ливерпуль») - 7,5 млн фунтов

4. Оле-Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед») - 7,5 млн фунтов

5. Мануэль Пеллегрини («Вест Хэм») - 7 млн фунтов

6. Унаи Эмери («Арсенал») - 6 млн фунтов

7. Ральф Хазенхюттль («Саутгемптон») - 6 млн фунтов

8. Фрэнк Лэмпард («Челси») - 5,5 млн фунтов

9. Брендан Роджерс («Лестер») - 5 млн фунтов

10. Эдди Хоу («Борнмут») - 4 млн фунтов

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