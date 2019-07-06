Откуда у «Динамо» 5 миллиардов долгов, и что это значит?

сегодня, 16:00

Московская команда четко знает, чего ей не хватило в прошлом сезоне. А «Соккер.ру» выясняет, откуда долги и как они влияют.

Долг в пять миллиардов рублей?

Если быть точным, то в 5 миллиардов 373 миллиона 124 тысячи рублей. Человеку с зарплатой в 50 тысяч надо прожить 8 956 лет, чтобы отдать такую сумму, если все заработанные деньги откладывать. Но столько стоят после обмена 75 млн евро, которые Борис Ротенберг, когда структуры, близкие к бизнесмену, управляли «Динамо» с 2013 по 2015 годы, выделил клубу в качестве займов.

Проще говоря, деньги на развитие и содержание команды тогда лишь одолжили в форме покупки Вальбуэна, Жиркова, Кокорина и так далее, а не передали по спонсорскому контракту, как делают в «Спартаке» или «Зените». Но сам Ротенберг два года назад сказал: «Долг пролонгирован. И он никому не мешает». Но ситуация изменилась 30 апреля 2019 года, когда банк «ВТБ» завершил сделку по покупке ФК «Динамо».

99.0061 % акций приобрели за 1 рубль. Цену сформировали долги, ведь когда владельцы клуба – ВФСО «Динамо» и банк, обсуждали сделку, то на протяжении нескольких месяцев, по слухам, в клуб не было никаких новых денежных поступлений. Журналисты тогда даже намекали, что Хохлов и игроки сами сбрасывались на элементарные хозяйственные вещи. В таких условиях непросто прогрессировать.

Также сообщали, что банк «ВТБ», прекрасно понимая, что есть долг в 5.3 миллиарда рублей – а зимой их пытались убедить, что он не висит на клубе официально, после заключения сделки сумел договориться с кредитором. Вернее, не совсем кредитором, поскольку собираются погашать занятую сумму целых 8 лет, причем без процентов. Каждый год москвичи должны отдавать по 671 миллиону рублей.

Немалые деньги в РПЛ , если учесть, что годовой бюджет «Урала» - 900 млн. Но учтите, что эти 5.3 миллиарда с процентами могли за годы превратиться в 10 миллиардов.

Кто в ответе за появление долгов?

Силкин – бывший главный тренер «Динамо», называл сумму в 13 миллиардов в январе 2017 года. Получается, раньше существовали долги и перед Ротенбергом, и перед другими кредиторами. Согласитесь, 13 миллиардов – огромные деньги для футбольной лиги, где годовой бюджет «Краснодара» в районе 5.4 млрд рублей уже по курсу 2018 года.

Одновременно из самого клуба озвучивали в то время сумму в 806 млн рублей без кредитов. Так технично сформулировано! Но на определенном этапе нахимичили так, что в УЕФА за голову взялись. Рекламные контракты не были рыночными – завышены примерно в 10 раз. Был еще неподкрепленный обязательствами «подарок» в размере 40 млн евро, а так делать тоже нельзя.

«Динамо» принадлежали только база в Новогорске и контракты футболистов первого состава. При этом грамотно провести трансферы не смогли, поскольку тратили намного больше, чем зарабатывали. А тех же Жиркова и Кокорина подарили «Зениту» за копейки, ведь контракты были краткосрочными. Никто в РПЛ и РФС почему-то не интересуется финансами клубов-участников высшей лиги, поэтому «Динамо» реально светила судьба «Торпедо». Или того хуже – ФК «Москва».

При этом параллельно шла постройка новой арены, которую так давно ждали все фанаты, устав мотаться в Химки. Фактически стадион имени Льва Яшина и спасает «Динамо» сейчас. «ВТБ» нелогично было получать футбольную арену своего имени без команды. При этом бывшие управленцы, хотя годами обещали закрывать долги, сделать этого не сумели. В результате сам долг перед Ротенбергом, если привязан к валюте, вырос с 4.97 млрд рублей до 5.37 млрд.

Фактически 400 миллионов рублей выбросили в трубу. А это деньги для академии, например. И понятно, что никто не был в итоге наказан, хотя официальный вывод УЕФА – в «Динамо» допустили финансовый бардак. Российский клуб отстранили от еврокубков в 2015 году, что и стало отправной точкой к развалу той команды. А тот факт, что у банка «ВТБ» получилось дожать генералов и те передали акции за 1 рубль – единственно возможный условно положительный итог.

Все остальные сценарии были хуже, ведь подразумевали банкротство – был всего один покупатель. Без поддержки спонсора зарабатывать столько, чтобы отдать 5 миллиардов, не смогли бы.

«Динамо» может выстрелить на поле?

Три последних чемпиона России – три самых богатых клуба РПЛ . В первой пятерке чемпионата – первая пятерка по бюджетам. Совпадение? Суперкубок России разыграют первый и третий по возможностям клубы. Фавориты нового сезона – они же. Но эффективность крайне важна, ведь УЕФА внимательно следит за всеми.

Наказывали «Зенит», «Рубин» и «Динамо». Также «Спартак» вынужден прощаться с Промесом и Зе Луишем, чтобы не прилетело отлучение от еврокубков. Деньги связаны с тем, что клубы могут показать на поле. Например, если сейчас владелец «Динамо» не найдет сторонних спонсоров, то в УЕФА могут выдать негативное заключение по бюджету даже в 4 миллиарда рублей, о котором сегодня говорят инсайдеры.

Речь о 56 млн евро, а для РПЛ это немалые деньги. «Ростов» спокойно развивается, имея почти вдвое меньший бюджет, «Арсенал» - в три раза беднее. Но в этот раз москвичи не смогут выбраться на вершину за счет финансовой составляющей, поскольку агрессивные методы приведут к новым санкциям от УЕФА и новым проблемам. Нельзя рисовать контракты с потолка.

«Динамо» не может взять 80 млн евро у владельцев, поскольку клуб не сможет их отработать. С другой стороны, деньги точно появились. Были годы, когда на новичков тратили меньше - от 0 до 1 млн евро, а сейчас подписали Себастьяна Шимански за 5.5 млн евро, также Плиева и Калинина, а также троих свободных агентов: Ордец, Паршивлюк и Шейдаев попробуют усилить «Динамо» пока еще тренера Хохлова.

Наставник четко знает, какой была ключевая проблема – явное несоответствие между количеством моментов и голов. В этом направлении нужно работать дальше, ведь голы это внимание, внимание – зрители, популярность - доходы. Согласно отчету УЕФА , в самом «Динамо» тратили на зарплаты больше 70 % бюджета. Если сейчас эта сумма в районе шестидесяти процентов, то после уплаты займа остается примерно 930 млн рублей на жизнь клуба и трансферы.

Другими словами, «Динамо» резко не разбогатело – и не могло, учитывая законы УЕФА . Но окно возможностей заменили. Появлялся фактор стадиона. Наполняемость арен упрощает процесс декларирования доходов. Старый-новый владелец взял на себя кредитные обязательства. Стартовые позиции лучше, чем годом ранее. Но уход Маркова и Луценко не значит, что комплектация ключевой позиции с приходом центрального форварда Шейдаева завершена.

Москвичам нужен идеальный нападающий с высокой результативностью. Можно подписать, можно положиться на воспитанника Грулева, но с хорошим форвардом нужно драться за высокое место и оправдывать новые вложения. Годом ранее бюджет был в районе 2.5 млрд евро. Если вырос до 4 миллиардов, то «Динамо» перемещается на шестую строчку по бюджету в РПЛ . А в таблице это позиция, которая частенько ведет к месту в Лиге Европы.

«Ростов», «Ахмат» и «Арсенал» просто так наверх не пустят, но финансовый фундамент появился. Осталось в этот раз сработать грамотно. В прошлом слепо скупали новичков, не заботясь о планомерном росте доходов. За что поплатились после встречи с УЕФА . Не стоит пугаться долга, если разбит по годам, но важно, чтобы «ВТБ» был последовательным. Если каждый год у «Динамо» будет 55 млн евро – речь о сумме, о которой в Ростове-на-Дону, Самаре или Туле могут только мечтать.

«Уфа» забралась в Лигу Европы, имея бюджет в четыре раза меньше – 1 миллиард рублей, «Арсенал» потратил за год 1.35 млрд. «Динамо» усилилось шестью игроками, уже отдав 7.2 млн евро, но есть деньги на приличного игрока атаки. Жаловаться Хохлову сейчас точно не на что. Поэтому уже в первых турах надо показывать, что оборона осталась надежной, а в фазе построения и завершения атак сделали необходимые выводы.