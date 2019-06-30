Этот «Спартак» невозможно усилить

вчера, 22:00

«Соккер.ру» напоминает, сколько у «красно-белых» денег на новичков, и почему Кононов вряд ли получит серьезных футболистов.

Озвучен трансферный бюджет

Федун сегодня сказал, что хорошо бы усилить одну-две позиции, но покупки зависят от продаж. Скорее всего, Цорн провернет парочку трансферов. Нет сомнений, что агент разбирается в сделках. Пусть покупка Понсе и отдает Остапом Бендером, учитывая продолжение в виде ненужного голкипера во второй состав, сам аргентинец может сыграть впереди, когда продадут Зе Луиша.

Но даже если африканский форвард покинет «Спартак» в ближайшие недели, то получат максимум 10-12 млн евро – если убедят уехать именно в Китай, а сами покупатели отдадут столько денег. В идеальном случае трансферный бюджет «красно-белых» будет около 18-20 млн евро, поскольку сам же Цорн раскрыл все карты, отвечая на наводящий вопрос – денег всего около 8 млн евро без продажи самого дорого форварда.

Сумма скромная, объясняет желание продать контракт Зе Луиша и совпадает с новостями, что владельцы «Спартака» - а там сложная схема, не один человек с 100 % акций, не хотят вкладывать много денег, им надоело страдать, теряя миллионы. Все просто и логично. Если уход Зе Луиша сорвется – китайские братья свернут переговоры, а «Порту» откажут из-за низкой ставки на торгах, то Кононову привезут игроков всего на 8 млн евро. Не разгуляешься, Педро Роша стоил дороже.

В заявке уже много футболистов

Ушли Глушаков и Комбаров, но в Австрии в заявке 29 человек. Полноценный состав минимум до зимы, ведь речь о четырех вратарях, о двух парах центральных защитников без Боккетти – итальянец уже ищет себе новую команду. И даже по форвардам пока полный набор. Хотя и троих хватит, если Зе Луиш уедет.

Ничто не указывает на желание прощаться с большим количеством игроков и искать им качественную замену. Если бы «Спартак» был настроен на другой правый фланг – подыскали конкурента Рассказову, а они выдали контракт Ещенко. Нужно найти дублера для Айртона, но Мельгарехо может сыграть слева в обороне – значит, необязательно отыщут юного российского Жиркова. А если что, Ещенко и слева выйдет.

Та же история по Фернандо и Зобнину – у них есть молодые дублеры, подписанные зимой. Ханни и Джано – два плеймейкера, их сложно кому-то отдать, учитывая средний футбол первого и травмы второго, разве что в аренду. Только Ломовицкого и Ташаева еще можно подменить, прикупив одного вингера высокого уровня. Но такой человек приедет, если получат живые деньги за Зе Луиша, а за 8 млн евро нового Промеса не подпишешь.

В идеале хорошо бы также найти футболиста позиции «Роман Еременко», ведь Ханни и Джано не ведут за собой, не лидеры. Та же история с вратарем. На него денег хватит, но и так в заявке четыре голкипера с Шитовым. А Гильерме вряд ли уйдет в «Спартак», разве что Крицюка подпишут, если Максименко не нравится Кононову. Впрочем, защита «красно-белых» и не таких голкиперов ломала.

Высока вероятность, что состав «Спартака» на новый сезон уже сформирован. Тем более лимит не позволяет разгуляться на рынке легионеров.

Вероятный состав «Спартака» на сезон: Максименко (Ребров, Селихов) – Рассказов, Жиго (Кутепов, Гапонов), Джикия, Айртон – Мельгарехо (Ханни, Ломовицкий), Фернандо, Зобнин, Бакаев (Ташаев) – Понсе (Мелкадзе), Луис Адриано.

Проблема не только в игроках

«Спартак» не играет как команда из ЛЧ , куда стремиться. Хотя можно поверить, что Максименко или Ребров могут провести парочку удачных матчей. Видели, как хорошо рубились на коротких отрезках Жиго, Джикия и тот же Кутепов – вспомните, что год назад играл на чемпионате мира в основе сборной, а до этого успел стать чемпионом России. Не должен сдаваться и тонуть на лавке.

Фернандо, Зобнин и Айртон – нормальные игроки. Но у «Спартака» нет ни одного футболиста, который здесь и сейчас был бы по классу на голову выше, чем средний уровень лучших игроков лидеров РПЛ . Нет козыря, каким был Промес. Более того, нет никого, кто планомерно прогрессирует. Зобнину и Жиго мешали травмы, Айртон пока сыроватый, и в обороне так себе, Адриано – возрастной бразилец.

А Зе Луиш, пусть заинтересовал покупателям из-за физики, не самый стабильный при работе с хорошими моментами нападающий. Тот же Чалов как лот на рынке интереснее, как и Фернандес с Влашичем. Даже у ЦСКА , хотя им сложно будет вернуться в первую тройку, ведь тоже не будет усиления летом, больше людей, которых можно назвать лучшими в РПЛ на своих позициях. Или хотя бы кандидатами на первое место. Даже игрока года в «Спартаке» выбрали с трудом.

«Красно-белые» сыграют как весной

Федун прав – «Спартак» сможет усилить одну-две позиции, других опций в меню нет. У них состав под Лигу Европы, где сыграют и не имеют права вылетать до группового раунда. А также пятый набор игроков в РПЛ . Ведь «Ростову» уступили недавно, как и «Оренбургу» в официальном матче тем же составом. А с ЦСКА повезло, что арбитр удалил по делу одного Набабкина, а Луиса Адриано за явный ответный удар почему-то не наказал.

«Армейцы» были ужасными сегодня, но и «Спартак» не впечатлил. У Кононова два соратника в будущем сезоне – удача и ошибки арбитров? Ведь удивить РПЛ доверием молодым нельзя. ЦСКА уже пробовал, и на второе место не поднялся. А это цель, озвученная Цорном, как и четвертьфинал Лиги Европы. Интересно, а Кубок России не планируют выиграть, продав Зе Луиша и купив вместо этого дублера на левый фланг защиты и еще одного вингера?

Если бы «Спартак» собирался реально усилить состав, то упустил впечатляющую распродажу – Глушаков, Комбаров, Боккетти, Ребров, Ещенко, Джано, Ломовицкий, Ташаев и Мелкадзе ушли или с концами, или в аренды для молодых с учетом перемен в лимите, когда они будут нужны на лавке. А если Цорн говорит о менее чем 8 млн евро на трансферы, а Федун подтверждает – будет один-два новичка, причем прямая зависимость от торгов по Зе Луишу с китайцами, то заголовок объясняют первые люди «Спартака».

Команду в нынешних условиях практически невозможно серьезно усилить. Легионеры с потенциалом откажутся – «Спартак» не зашел в ЛЧ , свой Азмун исключен. Бюджет не позволит убедить деньгами и зарплатами, а поскольку не провели настоящую чистку состава, то обойма уже больше 25 человек. Парочку людей отдадут в аренды, нескольких подпишут, но они погоду не сделают. Останется весенний состав под руководством Кононова без четкой игры.

Матчи в Австрии не дают надежды на чудесное превращение «Спартака» в первую команду России. А трансферный бюджет и навыки Цорна не подсказывают, что приедет выдающийся вингер и невероятный плеймейкер – а два футболиста этих амплуа всегда могут изменить характер игры. Нужно говорить правду. Разве болельщики «красно-белых» хотят, чтобы им врали? Символом нового «Спартака» пока является Ломовицкий, и «неуд» как команда могут получить не только за прошлый сезон от Джикии, но и за будущий от соперников.

Пусть не смущает полностью заслуженная победа над ЦСКА в большинстве – «Спартак» больше хотел выиграть и лучше бил по воротам во втором тайме. Но раз остается вот этот состав, а первый на выход – Зе Луиш, то в новом сезоне будут конкурировать с «армейцами» в борьбе за четвертое место. И пока сложно сказать, кто в этой парочке окажется хуже, когда Акинфеев, Фернандес и Сигурдссон выйдут за ЦСКА . Но нет хороших новостей ни для тех, ни для других.