Этот «Спартак» невозможно усилить

«Соккер.ру» напоминает, сколько у «красно-белых» денег на новичков, и почему Кононов вряд ли получит серьезных футболистов.
Озвучен трансферный бюджет
Федун сегодня сказал, что хорошо бы усилить одну-две позиции, но покупки зависят от продаж. Скорее всего, Цорн провернет парочку трансферов. Нет сомнений, что агент разбирается в сделках. Пусть покупка Понсе и отдает Остапом Бендером, учитывая продолжение в виде ненужного голкипера во второй состав, сам аргентинец может сыграть впереди, когда продадут Зе Луиша.
Но даже если африканский форвард покинет «Спартак» в ближайшие недели, то получат максимум 10-12 млн евро – если убедят уехать именно в Китай, а сами покупатели отдадут столько денег. В идеальном случае трансферный бюджет «красно-белых» будет около 18-20 млн евро, поскольку сам же Цорн раскрыл все карты, отвечая на наводящий вопрос – денег всего около 8 млн евро без продажи самого дорого форварда.
Сумма скромная, объясняет желание продать контракт Зе Луиша и совпадает с новостями, что владельцы «Спартака» - а там сложная схема, не один человек с 100 % акций, не хотят вкладывать много денег, им надоело страдать, теряя миллионы. Все просто и логично. Если уход Зе Луиша сорвется – китайские братья свернут переговоры, а «Порту» откажут из-за низкой ставки на торгах, то Кононову привезут игроков всего на 8 млн евро. Не разгуляешься, Педро Роша стоил дороже.
В заявке уже много футболистов
Ушли Глушаков и Комбаров, но в Австрии в заявке 29 человек. Полноценный состав минимум до зимы, ведь речь о четырех вратарях, о двух парах центральных защитников без Боккетти – итальянец уже ищет себе новую команду. И даже по форвардам пока полный набор. Хотя и троих хватит, если Зе Луиш уедет.
Ничто не указывает на желание прощаться с большим количеством игроков и искать им качественную замену. Если бы «Спартак» был настроен на другой правый фланг – подыскали конкурента Рассказову, а они выдали контракт Ещенко. Нужно найти дублера для Айртона, но Мельгарехо может сыграть слева в обороне – значит, необязательно отыщут юного российского Жиркова. А если что, Ещенко и слева выйдет.
Та же история по Фернандо и Зобнину – у них есть молодые дублеры, подписанные зимой. Ханни и Джано – два плеймейкера, их сложно кому-то отдать, учитывая средний футбол первого и травмы второго, разве что в аренду. Только Ломовицкого и Ташаева еще можно подменить, прикупив одного вингера высокого уровня. Но такой человек приедет, если получат живые деньги за Зе Луиша, а за 8 млн евро нового Промеса не подпишешь.
В идеале хорошо бы также найти футболиста позиции «Роман Еременко», ведь Ханни и Джано не ведут за собой, не лидеры. Та же история с вратарем. На него денег хватит, но и так в заявке четыре голкипера с Шитовым. А Гильерме вряд ли уйдет в «Спартак», разве что Крицюка подпишут, если Максименко не нравится Кононову. Впрочем, защита «красно-белых» и не таких голкиперов ломала.
Высока вероятность, что состав «Спартака» на новый сезон уже сформирован. Тем более лимит не позволяет разгуляться на рынке легионеров.
Вероятный состав «Спартака» на сезон: Максименко (Ребров, Селихов) – Рассказов, Жиго (Кутепов, Гапонов), Джикия, Айртон – Мельгарехо (Ханни, Ломовицкий), Фернандо, Зобнин, Бакаев (Ташаев) – Понсе (Мелкадзе), Луис Адриано.
Проблема не только в игроках
«Спартак» не играет как команда из ЛЧ, куда стремиться. Хотя можно поверить, что Максименко или Ребров могут провести парочку удачных матчей. Видели, как хорошо рубились на коротких отрезках Жиго, Джикия и тот же Кутепов – вспомните, что год назад играл на чемпионате мира в основе сборной, а до этого успел стать чемпионом России. Не должен сдаваться и тонуть на лавке.
Фернандо, Зобнин и Айртон – нормальные игроки. Но у «Спартака» нет ни одного футболиста, который здесь и сейчас был бы по классу на голову выше, чем средний уровень лучших игроков лидеров РПЛ. Нет козыря, каким был Промес. Более того, нет никого, кто планомерно прогрессирует. Зобнину и Жиго мешали травмы, Айртон пока сыроватый, и в обороне так себе, Адриано – возрастной бразилец.
А Зе Луиш, пусть заинтересовал покупателям из-за физики, не самый стабильный при работе с хорошими моментами нападающий. Тот же Чалов как лот на рынке интереснее, как и Фернандес с Влашичем. Даже у ЦСКА, хотя им сложно будет вернуться в первую тройку, ведь тоже не будет усиления летом, больше людей, которых можно назвать лучшими в РПЛ на своих позициях. Или хотя бы кандидатами на первое место. Даже игрока года в «Спартаке» выбрали с трудом.
«Красно-белые» сыграют как весной
Федун прав – «Спартак» сможет усилить одну-две позиции, других опций в меню нет. У них состав под Лигу Европы, где сыграют и не имеют права вылетать до группового раунда. А также пятый набор игроков в РПЛ. Ведь «Ростову» уступили недавно, как и «Оренбургу» в официальном матче тем же составом. А с ЦСКА повезло, что арбитр удалил по делу одного Набабкина, а Луиса Адриано за явный ответный удар почему-то не наказал.
«Армейцы» были ужасными сегодня, но и «Спартак» не впечатлил. У Кононова два соратника в будущем сезоне – удача и ошибки арбитров? Ведь удивить РПЛ доверием молодым нельзя. ЦСКА уже пробовал, и на второе место не поднялся. А это цель, озвученная Цорном, как и четвертьфинал Лиги Европы. Интересно, а Кубок России не планируют выиграть, продав Зе Луиша и купив вместо этого дублера на левый фланг защиты и еще одного вингера?
Если бы «Спартак» собирался реально усилить состав, то упустил впечатляющую распродажу – Глушаков, Комбаров, Боккетти, Ребров, Ещенко, Джано, Ломовицкий, Ташаев и Мелкадзе ушли или с концами, или в аренды для молодых с учетом перемен в лимите, когда они будут нужны на лавке. А если Цорн говорит о менее чем 8 млн евро на трансферы, а Федун подтверждает – будет один-два новичка, причем прямая зависимость от торгов по Зе Луишу с китайцами, то заголовок объясняют первые люди «Спартака».
Команду в нынешних условиях практически невозможно серьезно усилить. Легионеры с потенциалом откажутся – «Спартак» не зашел в ЛЧ, свой Азмун исключен. Бюджет не позволит убедить деньгами и зарплатами, а поскольку не провели настоящую чистку состава, то обойма уже больше 25 человек. Парочку людей отдадут в аренды, нескольких подпишут, но они погоду не сделают. Останется весенний состав под руководством Кононова без четкой игры.
Матчи в Австрии не дают надежды на чудесное превращение «Спартака» в первую команду России. А трансферный бюджет и навыки Цорна не подсказывают, что приедет выдающийся вингер и невероятный плеймейкер – а два футболиста этих амплуа всегда могут изменить характер игры. Нужно говорить правду. Разве болельщики «красно-белых» хотят, чтобы им врали? Символом нового «Спартака» пока является Ломовицкий, и «неуд» как команда могут получить не только за прошлый сезон от Джикии, но и за будущий от соперников.
Пусть не смущает полностью заслуженная победа над ЦСКА в большинстве – «Спартак» больше хотел выиграть и лучше бил по воротам во втором тайме. Но раз остается вот этот состав, а первый на выход – Зе Луиш, то в новом сезоне будут конкурировать с «армейцами» в борьбе за четвертое место. И пока сложно сказать, кто в этой парочке окажется хуже, когда Акинфеев, Фернандес и Сигурдссон выйдут за ЦСКА. Но нет хороших новостей ни для тех, ни для других.
«Спартак» останется таким, как был. А был он пятой командой РПЛ с 7 ничьими и 9 поражениями за чемпионат. Если продолжат следовать своему ритму, то угадывается ход матча против «Краснодара» - москвичи вряд ли сыграют качественнее, чем «быки».
А в это время в коридоре поликлиники в ожидании очереди томились кони и паровозы...
А в это время в коридоре поликлиники в ожидании очереди томились кони и паровозы...
Михаил Борзыкин, у которого ты без тени стеснения слизываешь
Добрую половину "своих" статеек
То же далеко не в восторге от нынешнего положения дел в команде
Однако он, как и большинство истинных болельщиков команды
Не переобувается на ходу
Стыдно за таких авторов как ты
Михаил Борзыкин, у которого ты без тени стеснения слизываешь
Добрую половину "своих" статеек
То же далеко не в восторге от нынешнего положения дел в команде
Однако он, как и большинство истинных болельщиков команды
Не переобувается на ходу
Стыдно за таких авторов как ты