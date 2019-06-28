Пример для РПЛ. Очередной Роналду и полмиллиарда прибыли

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126 млн евро за девятнадцатилетнего парня – «Бенфика» в миллиметре от клубного рекорда, и «Соккер.ру» объясняет причины успеха.

Когда Жоау Фелиш – очередной вундеркинд, мечтающий о славе Роналду (хотя по игре и позиции – совсем другой), подпишет контракт с «Атлетико» (официальный запрос произвели, сделка реальна), то одним переходом «Бенфика» восьмикратно окупит базовые вложения в шикарную современную и большую академию клуба недалеко от Лиссабона. Одним трансфером!

Конечно, вложили в молодежные команды за последние пятнадцать лет немалые деньги, каждый год работают. Но за 10 сезонов целых 6 раз были чемпионами Португалии, взяли 2 Кубка, 3 Кубка Лиги и 3 Суперкубка. И дважды были в финале Лиги Европы, пусть и уступали.

Но явно не жертвуют футбольной составляющей ради получения рекордной для Европы прибыли. А показатели впечатляют, ведь весной этого года «Transfermarkt» представил статистику за десять лет – пятерку самых прибыльных клубов на трансферном рынке.

На пятом месте оказался «Лилль» - заработали 169 млн евро. Чуть выше «Удинезе» - 178 млн. В тройке был «Монако», которому не хватило банального везения на поле, чтобы заработанные 198 млн евро не сказались на футбольных результатах. А вот на втором и первом местах – португальцы.

«Порту» выжал 363 млн евро, получив меньше титулов за десять лет. Тогда как «Бенфика» умудрилась заработать 427 млн евро. После продажи Фелиша и даже после летних покупок могут добраться до полумиллиарда чистой прибыли. Для футбола это космические деньги, особенно когда речь о клубе с бюджетом в районе 150 млн евро.

Причем учтите, что всего шесть лет назад – в 2013-м, говорили о 85 млн евро годовых расходов. Всего десять лет назад были третьими в таблице после «Спортинга» и «Порту», а сейчас могут задекларировать прибыль в 20.6 млн евро по итогам финансового года, что для португальского и любого другого клуба – шикарный итог деятельности. Стратегия «Бенфики» работает.

Причем пропускают через академию и иностранных детей и подростков, то есть в этом поле работают, как «Аякс». Даже приверженность к схеме «4-3-3» во всех возрастных группах школы клуба была нормой. Получается, что и приемный сын Мадонны, который вступил в академию «Бенфики», и паренек из крошечного португальского городка получат возможность пройти путь многих звезд.

Что отличает подход «Бенфики»? Не жадничают. После Фелиша в списке самых дорогих расставаний «орлов» находятся футболисты в ценовой категории до 40 млн евро. До Жоау и рискованного финта «Атлетико» первое место разделяли между собой два известных мастера. Эдерсон – паренек из бразильской фавелы, в которого дома не поверили, и Витсель – Аксель в представлениях не нуждается.

Только после аренды ценой в 3 млн евро в португальский филиал из АПЛ – «Вулверхэмптон», выкупили контракт мексиканца Рауля Хименеса за 38 млн евро. «Барселона» забрала Семеду за 35.7 млн евро, МЮ завербовал Линделефа за 35 млн евро. Многих доучивали в школе «Бенфики» или первой команде, даже если они не воспитанники клуба. И речь о футболистах всех позиций, что показательно.

Санчеш – чемпион Европы, и Бернарду Силва – герой Лиги Наций, являются выпускниками школы «Бенфики». При этом многих клуб отпускает за адекватные деньги. По Фелишу сам «Атлетико» решил активировать «клаусулу», но Ди Мария достался «Реалу» за 33 млн евро, друг Роналду – Коэнтрау, переехал в Мадрид за 30 млн евро, и до травм оставлял впечатление замечательного мастера левого фланга.

Не у всех игроков сразу получается, но и испанца Родриго «прокачали» перед трансфером в «Валенсию», и Гедеш засветился и уехал в итоге в ПСЖ . Нико Гайтан, пожалуй, мог уйти раньше и не в «Атлетико». Но обратите внимание, что в основном продают молодых, а не 28-летних, как аргентинец или Рауль Хименес. Это еще один из принципов. Готовят юных и зачастую весьма профессиональных игроков.

Бернарду Силва, зная о трансфере в «Монако», сразу нанял репетитора по французскому языку. Матич в «Бенфике» сумел подняться на уровень «Челси», адаптировался к требованиям. Давид Луис – еще один известный игрок, что играл за «орлов» раньше, умеет все. Есть проколы, конечно же, ведь Лазар Маркович не заиграл за «Ливерпуль», а заплатили за его контракт 25 млн евро, но у «Бенфики» нет репутации жадного продавца, который обманывает покупателей.

Вот как можно назвать плохими для «Атлетико» и «Монако» сделки по Облаку и Бернарду Силве за 15-16 млн евро? Сейчас контракт Яна стоит под сто миллионов и это один из лучших, если не лучший вратарь планеты. А от игры португальца без ума Гвардиола и речь о великолепном мастере, который в силу возраста – всего 24 года, принесет «Манчестер Сити» много побед и трофеев.

На счета «Монако» за Силву пришлось перевести под 50 млн евро, но «Бенфика» в накладе не осталась. Как обычно, у них пункты о проценте с продажи, так что озолотиться «орлы» могут даже после последующих трансферов выпускников своей мощной академии и школы первой команды. Причем иногда недожимают. Талиска при правильном отношении к профессии мог показать крутой футбол не в Китае.

Канселу, пожалуй, даже дешево продали – футболист «Ювентуса» заинтересовал «Ман Сити», вырастает в одного из сильнейших правых латералей планеты. Возможно, двадцать лет назад зря продали Деку в «Порту», как показала последующая история? Но у «Бенфики» есть клубный моральный кодекс, и если подозревают, что игрок может быть проблемным – лучше расстанутся.

А творческий конвейер настолько мощный, что даже Жоау Фелиш не единственный лот лета на большом аукционе. Да, рекордный и самый большой, хотя парню всего 19 лет! Жоау настолько маленький еще, что когда спросили, почему круто быть набирающим популярность футболистом, то вспомнил фото не очень одетых девушек, которые барышни теперь стабильно бросают ему в «директ».

В Мадриде красотки тоже найдутся, а вот центральный защитник Рубен Диаш, который со сборной Португалии обыграл в финале Нидерланды, в 22 года может отправиться в Серию А или АПЛ . Да что там, неудачные для самой «Бенфики» ставки – не все могут заиграть в Лиссабоне, что нормально, необязательно ставят крест на карьерах. Например, Лука Йович не пригодился в Португалии, зато расцвел в «Айнтрахте» и попал сейчас в «Реал».

В немецкий клуб по условиям контракта форварда передали за 5 млн евро, не считая платы за саму аренду. Но и 30 % от суммы сделки с Пересом перейдут на счета «Бенфики». Б – бизнес! За парня, который сыграл за два сезона четыре матча, получат 15.6 млн евро плюс те деньги, что сам «Айнтрахт» выплатил «орлам». Из таких не всегда показных нюансов состоит финансовое благополучие португальского клуба.

В принципе, им осталось дождаться урожайного поколения из местной академии, как дождался «Аякс», сделать парочку таких ставок, как на Давида Луиса или Ди Марию, а для завершения букета попасть на тренера, вроде молодого Моуриньо – и тогда «Бенфика» покажет себя и в плей-офф Лиги чемпионов. За ними важно следить, ведь не стоит забывать, что португальцы – преследователи РПЛ в таблице коэффициентов УЕФА , но отрыв, к сожалению, мизерный.

Если российские клубы не будут учиться у тех, кто и трофеи получает, и деньги зарабатывают, то стратегически «Бенфика» с коллегами по лиге окажется в выигрышном положении. Рафа, Пицци, Гримальдо, Сеферович, Алмейда, Ферро и Рубен Диаш доказали на поле, что «Бенфика» не строилась вокруг 19-летнего парня, которого только после смены тренера стали стабильно выпускать с первых минут.

Фелиш благодаря умениям Мендеша – агент тот же, что у Роналду, продавать с большой наценкой, а также уходу Гризманна окажется в «Атлетико» за 120 млн евро (126 в запросе указаны, поскольку «матрасники» хотят рассрочить выплаты). Но это не значит, что «Бенфику» закрывают, пусть сам Фелиш – прекрасный игрок. Ведь «орлы» пережили десятки потерь и сохранили почерк, стиль и лицо.

Довольно мощная команда и невероятно продуманный клуб, который дает шанс португальским детям развиваться в футболе и не забывает, что всегда неплохо соединить приятное с полезным – заработать полмиллиарда «чистыми» на продажах за десять с половиной трансферных сезонов. Невероятные деньги, а ведь есть еще ТВ-права, реклама, премиальные УЕФА за финалы.