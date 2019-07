Один из ключевых игроков «Аякса» продлил контракт с клубом до 2023 года. К тому моменту футболисту исполнится 34 года, и он займет должность тренера «Аякса». В этом амплуа он проработает еще три сезона.

Тадич провел 56 официальных матчей за «Аякс» в прошлом сезоне и забил 36 голов.

