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Состав «Рубина» пополнил грузинский форвард Микелтадзе

сегодня, 22:40

«Рубин» объявил о подписании контракта с 21-летним грузинским нападающим Бекой Микелтадзе.

Последним клубом форварда был кипрский «Анортосис», за которой он провел в прошлом сезоне 20 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Микелтадзе также представлял сборные Грузии разных возрастов.

В сезоне-2015/16 Микелтадзе выступал в тбилисском «Динамо» и стал обладателем Кубка Грузии.

Ранее «Рубин» подписал контракт с полузащитником Хвичей Кварацхелией.

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Все комментарии
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   267 / 738
сегодня в 23:45
Пердивщик еще одно бревно купил для быстрейшего вылета в пердив.
Alpribas
Alpribas
   52 / 738
сегодня в 23:11
Спартак на зулуссах, рубин пердивный на грузинах, куда катимся.
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 738
сегодня в 22:53
Ну все!!! Осталось только тренера грузина пригласить!!!
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