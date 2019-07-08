Состав «Рубина» пополнил грузинский форвард Микелтадзе

сегодня, 22:40

«Рубин» объявил о подписании контракта с 21-летним грузинским нападающим .

Последним клубом форварда был кипрский «Анортосис», за которой он провел в прошлом сезоне 20 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Микелтадзе также представлял сборные Грузии разных возрастов.

В сезоне-2015/16 Микелтадзе выступал в тбилисском «Динамо» и стал обладателем Кубка Грузии.

Ранее «Рубин» подписал контракт с полузащитником Хвичей Кварацхелией.