Состав «Рубина» пополнил грузинский форвард Микелтадзе

«Рубин» объявил о подписании контракта с 21-летним грузинским нападающим Бекой Микелтадзе.
Последним клубом форварда был кипрский «Анортосис», за которой он провел в прошлом сезоне 20 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Микелтадзе также представлял сборные Грузии разных возрастов.
В сезоне-2015/16 Микелтадзе выступал в тбилисском «Динамо» и стал обладателем Кубка Грузии.
Бека Микелтадзе – игрок «Рубина»! 🙌🏻— «Рубин» Казань (@fcrk) 8 июля 2019 г.
Добро пожаловать! ❤️💚
Подробнее 👉🏻 https://t.co/IJmN765DRd pic.twitter.com/DJ7sVGTkWh
Ранее «Рубин» подписал контракт с полузащитником Хвичей Кварацхелией.