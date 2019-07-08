Набиуллин сменил «Зенит» на «Сочи»

24-летний защитник «Зенита» Эльмир Набиуллин, как и ожидалось, перешел в «Сочи». Пресс-служба «сине-бело-голубых» отмечает, что петербургский клуб сохраняет за собой приоритетное право обратного выкупа игрока.
Набиуллин присоединился к «Зениту» в феврале 2018 года. За это время он провел в составе петербуржцев 22 матча и отдал 2 результативные передачи. Оборонец стал чемпионом России.
Они покупают Понсе с Романьоли - мы рады...))
Они продают Промесов-Зе Луишей - мы опять рады...)))
Ибо мы видим в этих действиях конкурента - благо для Зенита.....
Они же ..негативные...недовольные ...ни продажами Зенита ...ни покупками....
А это верный знак .... знать Зенит на правильном пути....
Они покупают Понсе с Романьоли - мы рады...))
Они продают Промесов-Зе Луишей - мы опять рады...)))
Ибо мы видим в этих действиях конкурента - благо для Зенита.....
Они же ..негативные...недовольные ...ни продажами Зенита ...ни покупками....
А это верный знак .... знать Зенит на правильном пути....
они такие непостоянные...!!! :))))
они такие непостоянные...!!! :))))
Ракицкий,Азмун,Барриос,Сутормин,Сантос ???
Семаку и так "Спасибо"...что хоть как то разруливает последствия саботажной трансферной политики в луческо-манчиновский период......да ещё по дороге успевает чемпионства брать...))
Если Семак с Рибалтой сейчас по-твоему действуют не умно - скажи , что не так....поразмышляем....
Ракицкий,Азмун,Барриос,Сутормин,Сантос ???
Семаку и так "Спасибо"...что хоть как то разруливает последствия саботажной трансферной политики в луческо-манчиновский период......да ещё по дороге успевает чемпионства брать...))
Если Семак с Рибалтой сейчас по-твоему действуют не умно - скажи , что не так....поразмышляем....
Впрочем, фанаты Зенита уже забыли о каком-то Набиуллине. Сейчас есть новая жертва - Сутормин. Всё то же самое, очередной конец карьеры.
Впрочем, фанаты Зенита уже забыли о каком-то Набиуллине. Сейчас есть новая жертва - Сутормин. Всё то же самое, очередной конец карьеры.
А то одни и те же....)))
На одной ветке "Зенит плохой всех покупает"
На другой ветке "Зенит плохой всех продаёт"
Умора...им не угодишь....))
А то одни и те же....)))
На одной ветке "Зенит плохой всех покупает"
На другой ветке "Зенит плохой всех продаёт"
Умора...им не угодишь....))
Хотя, в Сочи, возможно, Набиуллин и засияет, как начищенный пятак..:))
Хотя, в Сочи, возможно, Набиуллин и засияет, как начищенный пятак..:))
Удачи зенитовцам в матчах за Сочи против пупсиков, ростова и других наших врагов! Бывших зенитовцев не бывает!
Удачи зенитовцам в матчах за Сочи против пупсиков, ростова и других наших врагов! Бывших зенитовцев не бывает!