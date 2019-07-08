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Набиуллин сменил «Зенит» на «Сочи»

сегодня, 21:10

24-летний защитник «Зенита» Эльмир Набиуллин, как и ожидалось, перешел в «Сочи». Пресс-служба «сине-бело-голубых» отмечает, что петербургский клуб сохраняет  за собой приоритетное право обратного выкупа игрока.

Набиуллин присоединился к «Зениту» в феврале 2018 года. За это время он провел в составе петербуржцев 22 матча и отдал 2 результативные передачи. Оборонец стал чемпионом России.

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Все комментарии
Glyba
Glyba
   458 / 737
сегодня в 22:14
Хватило ума не пойти в пердивный рубин.
Begemott
Begemott
   63 / 737
сегодня в 22:08
Не по зубам Набиуллину Зенит, для ростова или рубина бы покатил, но в Сочи у него больше перспектив.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Gunslinger
   24 / 737
сегодня в 22:08
Женщины.... они такие непостоянные...!!! :))))
Не.. ну реально...
Они покупают Понсе с Романьоли - мы рады...))
Они продают Промесов-Зе Луишей - мы опять рады...)))
Ибо мы видим в этих действиях конкурента - благо для Зенита.....

Они же ..негативные...недовольные ...ни продажами Зенита ...ни покупками....
А это верный знак .... знать Зенит на правильном пути....
11-и метровый
11-и метровый
   49 / 737
сегодня в 22:01
Удачи Набиуллину в Сочи!
dino-hsv
dino-hsv
   279 / 737
сегодня в 21:59
сочи собирает крепкую боеспособную команду, а на 45-тысячнике все равно полтора туриста сидеть будет
Faustello
Faustello
   7 / 737
сегодня в 21:56
Это походу хитрый план ВВП по переносу Санкт-Петербурга на юг ))
Gunslinger
Gunslinger ответил Jeck Denielse
   261 / 737
сегодня в 21:54
Хоть бы для порядка разделились бы на 2-е группы.....))) А то одни и те же....))) На одной ветке "Зенит плохой всех покупает" На другой ветке "Зенит плохой всех продаёт" Умора...им не угодишь....))
Женщины....
они такие непостоянные...!!! :))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил ЦСКА 06
   24 / 737
сегодня в 21:53
Продавать ненужных игроков надо, но зачем надо было покупать столько не нужных футболистов?
Кто "ненужный" ???
Ракицкий,Азмун,Барриос,Сутормин,Сантос ???

Семаку и так "Спасибо"...что хоть как то разруливает последствия саботажной трансферной политики в луческо-манчиновский период......да ещё по дороге успевает чемпионства брать...))

Если Семак с Рибалтой сейчас по-твоему действуют не умно - скажи , что не так....поразмышляем....
Лакшери
Лакшери
   52 / 737
сегодня в 21:53
Лол. Сочи в РПЛ останется , а спартачи сидя на чемоданах прихрюкивают обижено )))
d_fincher
d_fincher
   74 / 737
сегодня в 21:53
А какие надежды подавал. Все знали уже тогда, что переход в Зенит - конец карьеры. Но он все равно решил поменять спорт на деньги.

Впрочем, фанаты Зенита уже забыли о каком-то Набиуллине. Сейчас есть новая жертва - Сутормин. Всё то же самое, очередной конец карьеры.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил Питер Ман
   207 / 737
сегодня в 21:50
Ты прав на счёт этого. Но все перечисленные тобой футболисты испортили себе карьеру
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил Jeck Denielse
   207 / 737
сегодня в 21:48
Продавать ненужных игроков надо, но зачем надо было покупать столько не нужных футболистов?
Армейская душа
Армейская душа ответил морозз
   158 / 737
сегодня в 21:46
Сочинский феномен в нашем футболе, Володя сказал Сочи быть и сразу бухнули в Чёрную дыру миллиарды!
Да - любит Федун деньги на ветер выбрасывать
cska plus
cska plus
   15 / 737
сегодня в 21:42
Эльмир очень даже пригодится Сочи.
Аксинья
Аксинья ответил ДАША Д
   19 / 737
сегодня в 21:40
У Сочи похоже денег не мерено.
Еще бы...Они прикуп знают...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   24 / 737
сегодня в 21:39
Хоть бы для порядка разделились бы на 2-е группы.....)))
А то одни и те же....)))
На одной ветке "Зенит плохой всех покупает"
На другой ветке "Зенит плохой всех продаёт"

Умора...им не угодишь....))
Zenit_84
Zenit_84
   105 / 737
сегодня в 21:39
Еще многие в Сочи потянутся
Аксинья
Аксинья ответил ПерекатиПоле
   19 / 737
сегодня в 21:36
Может гениальный Зе устал от холодного и дождливого Питера и тоже на курорт съездит?
Зачем урезать зарплату человеку, ведь он ничего плохого не сделал, хотя и хорошего тоже...
морозз
морозз
   12 / 737
сегодня в 21:32
Сочинский феномен в нашем футболе, Володя сказал Сочи быть и сразу бухнули в Чёрную дыру миллиарды!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   44 / 737
сегодня в 21:31
Может гениальный Зе устал от холодного и дождливого Питера и тоже на курорт съездит?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   129 / 737
сегодня в 21:29
В Зените,наверно , одной свининой кормят и страшилками про свиней ?! ))))))))))
Томик
Томик
   417 / 737
сегодня в 21:29
Кто зряплату то платит и сколько? В Питере 1,8 получал, вроде бы? Короче, сколько бы не получал - это было много, слишком много для бестолкового и кривоногого игрока, полирующего лавку. Хотя...может быть у него какой-нибудь секретный состав полироли, передающийся по наследству есть.
Союзник противников
Союзник противников
   94 / 737
сегодня в 21:25
Ну это как раз понятный процесс избавления от мелкой рыбёшки,которую Миллер ловит оптом,мелкоячеистой сетью,разрешённой Роскомрыболовством только ему.
particular
particular
   3 / 737
сегодня в 21:24
Фарм-клуб обречённо принял балласт..:))
Хотя, в Сочи, возможно, Набиуллин и засияет, как начищенный пятак..:))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
   1 / 737
сегодня в 21:24
Как же приятно наблюдать за вашими танцами под музыку нового лимита и предстоящей игры на три фронта при ограниченной подпитке собственными талантами))
Sergey Z
Sergey Z
   235 / 737
сегодня в 21:23
Пусть решает сам!
Питер Ман
Питер Ман
   23 / 737
сегодня в 21:20
Суммарно за трансферы Набиуллина, Полоза, Цаллагова, Новосельцева Зенит заработал 8-10 миллионов евро, пупсики выкинули легендарного капитана Глушакова, Комбарова и Боккетти и выплатили им несколько миллионов. Почувствуйте разницу в подходе к бизнесу в Питере и в Тарасовке - Федун просто сорит народными деньгами, сидя при этом на пятом месте.
Удачи зенитовцам в матчах за Сочи против пупсиков, ростова и других наших врагов! Бывших зенитовцев не бывает!
Жарю Спартачей
Жарю Спартачей
   199 / 737
сегодня в 21:19
А сочи кстати неплохой состав собрали, 5 место спартака под угрозой)
Hypnoz
Hypnoz
   172 / 737
сегодня в 21:17
Что Сочи, что бомжи - одного поля ягоды ! Проекты за госсчет !
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
   244 / 737
сегодня в 21:16
не Сочи а Зенит-2 уже какой-то.
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