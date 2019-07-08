Набиуллин сменил «Зенит» на «Сочи»

сегодня, 21:10

24-летний защитник «Зенита» , как и ожидалось, перешел в «Сочи». Пресс-служба «сине-бело-голубых» отмечает, что петербургский клуб сохраняет за собой приоритетное право обратного выкупа игрока.

Набиуллин присоединился к «Зениту» в феврале 2018 года. За это время он провел в составе петербуржцев 22 матча и отдал 2 результативные передачи. Оборонец стал чемпионом России.