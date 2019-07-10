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Дюпин: «В армии я был добрым „дедушкой“»

сегодня, 09:45

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин рассказал о том, почему он во время учёбы принял решение забрать документы и пойти в армию.

Я заканчивал второй курс. В какой-то момент понял, что мне там неинтересно, и я просто теряю время. Вообще не понимал, чем заниматься в жизни. Понял, что нужно сходить в армию, чтобы перезапустить себя. Забрал документы с института и сам пришёл в военкомат. Как раз тогда стал год, и я вторым призывом пошёл. Отправили под Иркутск.

Я был добрым «дедушкой». У меня были только физические наказания. Мог на разную работу отправить. Кто косячил, того я отправлял на не очень приятные работы. Кто быстрее усваивал, шёл на более лёгкую работу. В корне многого стоит лень. Устав состоит всего из нескольких страниц. Молодые приходили и не могли рассказать, что там написано. Как на это реагировать? Приходилось перевоспитывать. 

Как ко мне проявляли лояльность? Могли что-нибудь вкусное принести. В чипке могли что-нибудь купить. Я для себя галочку ставил – этих людей на неприятные работы не отправлял, либо вообще никуда не отправлял. Например, дембеля просили для себе спектакль «Дембельский поезд». Как будто он лежит в поездке. Проводник приносит чай, деревья за окном проносятся. Полное погружение. Это прикольно выглядит, но сам я не участвовал. Только как зритель.

Ранее Дюпин прокомментировал свой переход в «Рубин».

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
   62 / 732
сегодня в 10:36
Что то много сегодня Дюпина !!!
Qwеrty
Qwеrty
   254 / 732
сегодня в 10:17
призыв на год нынче называют "санаторий",да и "дедушкой" называться при таком сроке не совсем правильно
cska plus
cska plus
   14 / 732
сегодня в 09:53
Странную историю рассказал.
11-и метровый
11-и метровый
   27 / 732
сегодня в 09:52
А в рубине нужно быть злым, а то с таким составом сразу в пердив.
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