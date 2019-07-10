Дивеев: «Бекао – сильный игрок. Но его переход в „Удинезе“ удивил»

Защитник ЦСКА поделился мнением о своём коллеге по амплуа Бекао, который покинул московский клуб и перебрался в «Удинезе».

Если честно, удивило, что ЦСКА не смог договориться с Бекао. Если сравнивать «Удинезе» и ЦСКА , то сразу становится понятно, кто и где играет. У нас каждый год Лига чемпионов или Лига Европы, а у «Удинезе» этого нет. Но это его решение. Хотя, возможно, это решение агентов, кто знает. Мне остаётся только пожелать ему удачи. Он реально сильный футболист. Очень понравился его стиль игры при отборе.

Когда мы тренировались, и я был с мячом, Бекао очень резко на меня выбросился, когда отбирал мяч. Честно, я даже был немного шокирован. Вроде он стоял в метре от меня, а потом уже в моих ногах. Потом наблюдал за ним на тренировках. Его пытаются обыграть, а он резко выбрасывает ногу в самый неожиданный для нападающего момент и сразу отнимает мяч. Смотрел за этим, решил сам попробовать, но у меня не получалось. Но ничего, научимся.

Были ли мысли поступить, как Бекао? Нет, вообще ни капли. Когда перешёл в ЦСКА на правах аренды, моей задачей было показать себя на максимуме, чтобы остаться здесь и чтобы меня Виктор Михайлович [Ганчаренко] взял в команду. Если какие-то клубы РПЛ захотели бы меня перехватить этим летом, я бы ни за что не согласился, даже если бы там какие-то очень большие деньги предлагали. В ЦСКА я знаю тренера, он очень сильный, отлично работает с молодыми и доверяет каждому футболисту. Меня здесь устраивает вообще всё: команда, весь персонал, тренерский штаб, процесс подготовки, план на игру.

Шарлия? Видел его в игре, он мне понравился. У него хороший отбор. По нему сразу видно – мужик. Если врежет, то врежет. Сильный игрок со стержнем.