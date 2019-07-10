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Дюпин: «В „Рубине“ я очень быстро адаптировался»

сегодня, 09:05

Бывший вратарь «Анжи» Юрий Дюпин прокомментировал свой переход в «Рубин».

Вариант с «Рубином» был ещё по ходу сезона, но я не хотел озвучивать. Я общался с Сергеем Козко (тренер вратарей. – Прим.) напрямую. Диалог вёлся с начала мая. Я сказал, что сперва нужно отыграть сезон, а потом будем думать. Были предпосылки попасть в один из топ-клубов лиги. Во время отпуска меня просили подождать. Говорили, что возможны ещё перестановки на трансферном рынке, но я не стал ждать и позвонил агенту. Сказал, что хочу в «Рубин».

Козко мне всё объяснил, описал условия, тренировочный процесс. Очевидно, что у клуба непростые времена в сравнении с прошлыми годами, но Сергей Викторович меня заверил, что это временно. Я во многом благодаря общению с ним принял решение перейти.

Детали по контракту? Я не просил чего-то невероятного. Все пожелания передал агенту, и их быстро исполнили. Суммы не тормозили переход, всё решилось очень быстро.

Я очень быстро адаптировался. Здесь всё отлажено, все работники очень приветливые и отзывчивые. Качество базы на самом высоком уровне: от бочек со льдом до тренировочных полей. В сравнении со всеми прошлыми командами, куда я приходил, в «Рубине» период адаптации прошёл быстрее всего.

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Все комментарии
Begemott
Begemott
   41 / 732
сегодня в 09:59
А зря, скоро опять уходить придется.
EAGinLE
EAGinLE
   28 / 732
сегодня в 09:45
Вот и хорошо .
drug01
drug01
   102 / 732
сегодня в 09:40
Удачи!
2008 год
2008 год
   119 / 732
сегодня в 09:37
Работы много.
Faustello
Faustello
   4 / 732
сегодня в 09:24
Наконец то поел супа с мясом ))
rubinovyi2
rubinovyi2 ответил cska plus
   40 / 732
сегодня в 09:21
Дюпин в Анжи был лучшим, как в Рубине проявит себя время покажет, в любом случае удачи ему!
А про ФНЛ почему ничего не написал?
Забыл?
Ты это давай...не забывай,а то неправильно поймут...)))
Стук-стук...))
Семак иди сюда
Семак иди сюда
   372 / 732
сегодня в 09:18
Быстро адаптировался, как 4 мяча от ЦСКА пропустил.
Glodor
Glodor
   137 / 732
сегодня в 09:17
Ценный кадр для рубина.
Swinsi
Swinsi
   703 / 732
сегодня в 09:16
Скоро станешь основным игроком, как в Анжи, потом пердив опять или ростов, или оба случая сразу.
Аксинья
Аксинья
   19 / 732
сегодня в 09:16
Поменьше болтай, а то придется в Зените адаптироваться...
cska plus
cska plus
   14 / 732
сегодня в 09:08
Дюпин в Анжи был лучшим, как в Рубине проявит себя время покажет, в любом случае удачи ему!
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