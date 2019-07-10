«Динамо» презентовало новую форму

«Динамо» представило новую форму на грядущий сезон.
Новая форма на сезон 2019/20 от #kelme #ДинамоДома pic.twitter.com/oqc9OPzv8P
— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 10 июля 2019 г.
Новая форма на сезон 2019/20 от #kelme #ДинамоДома pic.twitter.com/oqc9OPzv8P
Напомним, что вчера новую форму презентовал «Краснодар».
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