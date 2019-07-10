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«Динамо» презентовало новую форму

сегодня, 20:18

«Динамо» представило новую форму на грядущий сезон.

Напомним, что вчера новую форму презентовал «Краснодар».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   130 / 728
сегодня в 21:15
Форма Динамо бело-голубая.
Arny
Arny
сегодня в 20:43
Это просто 3,14....ц :)) Хохма, а не ролик! Рассмешили.
Еврей1
Еврей1
   286 / 728
сегодня в 20:42
не очень
Andryha84
Andryha84
сегодня в 20:28
Ну и сделали бы синий цвет в полоску как у тигра. А так ничего новогт
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