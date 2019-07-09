Тамбовский волк и футбольные гербы из провинции

сегодня, 15:30

«Соккер.ру» после ребрендинга «Тамбова» изучает стиль хоррор–трэш и угар в дизайне клубов родом из первого дивизиона.

ФНЛ оправдала звание лучшей лиги мира, когда в 9 стартовых матчах из 10 – последний будет сыгран сегодня, победили строго гости. Если «Краснодар-2» обыграет «Армавир» - увидите то, что можно повторить, но нельзя превзойти.

А если смелые и не боитесь безвкусия, то предлагаем изучить тему логотипов клубов ФНЛ . Ведь победитель прошлого сезона – ФК «Тамбов», когда выбрался в РПЛ , решил сменить плохую эмблему на ужасную. Причем учтите, что речь о клубе 2013 года рождения, оправдаться «традицией» не выйдет.

Какие могут быть причины издеваться над правилами современного дизайна? Никаких. Футбольные клубы ведь не бедные люди, у которых нет денег на поиски современного стиля. Но команды с государственным финансированием заказывают логотипы непонятно где.

Или у людей просто нет вкуса? Сейчас вы убедитесь, что это не случайный вопрос.

Логотип «Тамбова» - из 90-х

Не из тех 90-х, где рисовали красивые эмблемы, которые до сих пор актуальны, как герб футбольного клуба «Аякс». Конечно, новый логотип ФК «Тамбов» явно не самый ужасный, если нырнуть в геральдику ФНЛ , но отдает работой в «Paint» на уроке «компьютерной азбуки» начала века.

Люди не понимают элементарного – логотипы изображают на футболках, а не вырезают огромные макеты, поэтому есть ограничения. Как можно отобразить тонкую белую линию обводки волка при машинной вышивке, чтобы она издали читалась? А если убрать линию, то волк сливается с мячом, который такой же никакой, как и сам зверь:



Сам символ спорный, но понятный – тамбовский волк никому не товарищ. Но и шрифт, и форма щита, и градиент, который не сочетается с другими элементами, и мяч, который очень странно расположен за головой зверя, отсылают к вопросу: кто за это получил деньги? Как можно в 2019 году не нарисовать волка современно? Тут не все для спорта, конечно, но просто сравните с тем, что представил «Тамбов»:



Волк - один из самых ходовых символов, на эмблемах сотен компаний по миру. У американцев есть целый стиль с прорисовкой животных для спортивных логотипов школьных и университетских команд. Даже эту голову волка могли спасти – сама по себе нормальная, если бы весь логотип был адекватнее и учел правила создания спортивных эмблем.

Старый логотип был страшненьким и его не могли зарегистрировать как торговую марку из-за плагиата герба области, но новый не получился логотипом 2019 года.

Странные логотипы у половины ФНЛ

«Тамбов» вышел из лиги, где со вкусом в дизайне не подружились. Например, у многих российских средних школ герб не хуже, чем у «Нефтехимика». Ведь тут явный намек на плагиат знаменитой формы. Странный герб во всех смыслах. Даже черно-белая версия и попытка закрыть дырявую стену ковром – орнамент на фоне, не спасают:



«Авангард» может выиграть конкурс на самый некрасивый логотип. Во многом из-за примитивности и шрифтовой части, ведь очертание герба редкие и интересные. У «Балтики» все запущенно. Трудно сказать, как можно спасти герб, где красуется флаг страны, что стараются никогда не делать. А ведь речь о Калининграде, причем этот логотип выбрали болельщики в 2018 году! У «Енисея» тоже проблема со странным цветом окантовки, хотя герб лучше, чем предыдущие:



У «Луча» логотип можно было спасти, если лишь немножко сменить облик «тигра», но полностью заменить шрифтовую часть. Логотип «Мордовии» проще перерисовать, поскольку и мяч из девяностых, и крошечный герб сверху невозможно рассмотреть, и плюсы красного орнамента теряются. Да и «Ротору» пора осовременить знаменитый щит – и мяч устарел, и снова флаг страны, и шрифт устарел:



У «Текстильщика» герб можно печатать на гитарных медиаторах, хотя по всему остальному, кроме формы, остался в прошлом. Эмблему «Факела» очень легко спасти, но почему-то не спешат – идея с буквой «Ф» удачная, осталось только нарисовать современно, не так коряво. Даже «Шинник», если бы мишка был круче нарисован, олицетворял бы неплохой герб:



Как видите, есть клубы, символы которых можно и нужно доработать. Например, логотип «Химок» легко осовременить, если или нарисовать крутого крупного кентавра – символ одноименного города, или оставить его маленьким вверху, но точно изменить шрифт надписей – не смотрится в 21 веке.

И клуб «Чертаново» куда лучше, чем их логотип. Рядом с нормальной идеей изобразить силуэт рогатого чертика соседствует страшненькая кириллическая буква «Ч», которая с минимализмом не дружит. И мяч, словно прилепленный, поскольку так надо, а не потому что органичен на эмблеме.

У «Армавира» тот же минимализм, что у «Чертаново», но есть одна проблема. Если голова лисы не страшная – в принципе, это стиль 21 века, а форму нельзя заподозрить в плагиате – неплохо придумано, хотя уши какие-то слишком выдающиеся, а сочетание с текстом и сами шрифты портят новый логотип. Плюс цвета, конечно, на удивление кислотные.



Среди плохих попадаются приличные

Не будем линчевать всех подряд, поскольку есть попадания в «яблочко». «Спартак-2» и «Краснодар-2» нет смысла оценивать, там нормальные логотипы – старой школы и начала 21 века. Также не отталкивает новый символ «Нижнего Новгорода». Да, минимализм, как дизайнеры любят, и отсылок к футболу нет. Но если попробовать сделать щит шире, то будет современный дизайн.

У « СКА -Хабаровска» все нормально с логотипом, разве что не стоит забывать о белой обводке звезды, поскольку без нее она не дружит с надписью СКА . Также к логотипу «Томи» не может быть вопросов, ведь их лошадка на фоне тех зверей, что водятся на гербах других клубов ФНЛ – верх вкуса. Еще и девиз с претензией имеется. «Sui generis» - «особого рода». У «Чайки» все проще, зато у них как раз герб американского спортивного стиля. Птица нарисована современно:



Ну, и «Торпедо» - чемпион лиги по дизайну логотипа, хоть и новичок. Самый четкий герб во всей ФНЛ , поскольку выдержанный временем, в ретро-стиле 30-х и не похож на обычные знаки футбольных клубов. Машина под наклоном – словно парит, как автомобиль в космосе. Буква «Т» шикарная – не придерешься спустя десятилетия. А шестеренка, которая символизирует футбольный мяч – еще одна деталь, которая делает официальный символ команды Игнашевича классным:

