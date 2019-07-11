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Де Лаурентис: «Новый сезон Серии А будет захватывающим»

сегодня, 07:55

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис поделился ожиданиями от предстоящего сезона чемпионата Италии.

Чехарда тренеров оживила Серию А. Нас ждёт захватывающий турнир, где бок о бок будут идти 6-7 команд. Так что новый сезон ожидает быть более интригующим.

Это словно фильм, сценарий которого будет писаться по ходу его развития.

Глава неаполитанского клуба также посетовал на завышенные требования «Реала» по Хамесу Родригесу.

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Все комментарии
Artuom
Artuom
   130 / 737
сегодня в 09:18
Может в начале сезона, когда футболисты будут "свежи", конкуренты Юве и будут идти с ними бок-о-бок(даже чуть обогнать в очках могут).
Но потом все конкуренты начнут терять очки как обычно чаще Юве... что в итоге приведёт к ещё одному чемпионству... А хейтеры всё так же будут кричать о покупке судей и кабинетов, специально закрывая глаза на не стабильность якобы "конкурентов"...

Это как и с Баварией в БЛ... Сколько бы Ювентус и Бавария не оступались, конкуренты всёравно оступаются ещё чаще...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   87 / 737
сегодня в 08:53
Если у Юве не зайдет саррибол может действительно будет интрига.
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   63 / 737
сегодня в 08:38
С чего бы это?
cska plus
cska plus
   13 / 737
сегодня в 08:22
Поживём увидим.
STVA 1
STVA 1
   47 / 737
сегодня в 08:18
Не уверен , но хотелось бы .
Zenit_84
Zenit_84
   108 / 737
сегодня в 08:09
Поглчдим
пеналдус необыкновенный
пеналдус необыкновенный
   310 / 737
сегодня в 08:04
какое бок о бок ты о чем говоришь дядя? кабинентус уже проплатил всё давным давно на года вперед
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