Де Лаурентис: «Новый сезон Серии А будет захватывающим»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис поделился ожиданиями от предстоящего сезона чемпионата Италии.
Чехарда тренеров оживила Серию А. Нас ждёт захватывающий турнир, где бок о бок будут идти 6-7 команд. Так что новый сезон ожидает быть более интригующим.
Это словно фильм, сценарий которого будет писаться по ходу его развития.
Глава неаполитанского клуба также посетовал на завышенные требования «Реала» по Хамесу Родригесу.
Но потом все конкуренты начнут терять очки как обычно чаще Юве... что в итоге приведёт к ещё одному чемпионству... А хейтеры всё так же будут кричать о покупке судей и кабинетов, специально закрывая глаза на не стабильность якобы "конкурентов"...
Это как и с Баварией в БЛ... Сколько бы Ювентус и Бавария не оступались, конкуренты всёравно оступаются ещё чаще...
Но потом все конкуренты начнут терять очки как обычно чаще Юве... что в итоге приведёт к ещё одному чемпионству... А хейтеры всё так же будут кричать о покупке судей и кабинетов, специально закрывая глаза на не стабильность якобы "конкурентов"...
Это как и с Баварией в БЛ... Сколько бы Ювентус и Бавария не оступались, конкуренты всёравно оступаются ещё чаще...