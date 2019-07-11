Де Лаурентис: «Новый сезон Серии А будет захватывающим»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис поделился ожиданиями от предстоящего сезона чемпионата Италии.

Чехарда тренеров оживила Серию А. Нас ждёт захватывающий турнир, где бок о бок будут идти 6-7 команд. Так что новый сезон ожидает быть более интригующим.

Это словно фильм, сценарий которого будет писаться по ходу его развития.