Ривалдо: «Месси заслужил „Золотой мяч“»

Бывший футболист «Барселоны» Ривалдо считает, что нападающий каталонского клуба Лионель Месси должен получить «Золотой мяч» в этом году.
Да, он не выиграл Лигу чемпионов, но ведь это индивидуальный приз. Лео забил много важных голов. Он заслужил эту награду.
Самый явный претендент на зм сейчас это Алисон Бекер но вратарю тоже врядли дадут!
Самый явный претендент на зм сейчас это Алисон Бекер но вратарю тоже врядли дадут!
самое хаха это то что бронза или серебро для фанов неженки это провал,
самое хаха это то что бронза или серебро для фанов неженки это провал,
Очевидных кандидатов нет, так что, победит кто-нибудь по схеме Модрича, который устроит футбольно-медийную публику..:))
Очевидных кандидатов нет, так что, победит кто-нибудь по схеме Модрича, который устроит футбольно-медийную публику..:))
Дубль Ливеру вообще золотой🤣🤣🤣
Его голы ничем не помогли
Дубль Ливеру вообще золотой🤣🤣🤣
Его голы ничем не помогли
А вот в решающих матчах других турниров голов не забил...
А вот в решающих матчах других турниров голов не забил...
Да, он не выиграл Лигу чемпионов, да он провалил очередной турнир со сборной, да он повел себя как последняя истеричка, но Лео забил много важных МУСОРНЫХ ГОЛОВ в ворота Леганеса, ПСВ, Никарагу. Он заслужил эту награду - говорю вам как бывший игрок Барселоны!
Да, он не выиграл Лигу чемпионов, да он провалил очередной турнир со сборной, да он повел себя как последняя истеричка, но Лео забил много важных МУСОРНЫХ ГОЛОВ в ворота Леганеса, ПСВ, Никарагу. Он заслужил эту награду - говорю вам как бывший игрок Барселоны!
ЗМ должен достаться кому то из Ливерпуля : Манэ-Салах-Ван Дейк
ЗМ должен достаться кому то из Ливерпуля : Манэ-Салах-Ван Дейк