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Ривалдо: «Месси заслужил „Золотой мяч“»

вчера, 22:06

Бывший футболист «Барселоны» Ривалдо считает, что нападающий каталонского клуба Лионель Месси должен получить «Золотой мяч» в этом году.

Да, он не выиграл Лигу чемпионов, но ведь это индивидуальный приз. Лео забил много важных голов. Он заслужил эту награду.

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Все комментарии
Томик
Томик
   277 / 734
сегодня в 00:27
Золотой мяч за вклад в развитие футбола - несомненно заслужил. Но вручить ему опять как лучшему игроку года? - хватит уже издеваться над призом и любителями футбола.
Leha-ha50
Leha-ha50
   7 / 734
сегодня в 00:11
Поддерживаю!!!
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил FERIS
   367 / 734
сегодня в 00:09
Да....гном забил много важных голов всяким левантам с леганесами..
Ливерпулю забил два в полуфинале ЛЧ, МЮ еще два, Лиону два, Тотенхему два, т.е. финалистам ЛЧ один Месси закатил 4 банки. стал лучшим бомбардиром ЛЧ.
Ice van Reed
Ice van Reed
   343 / 734
сегодня в 00:04
Месси заслужил ЗМ играя против Ливерпуля когда команда играла на него проиграв 0-4! В Сборной он тоже достоен!!! Забив мяч, ему уже должны внести ЗМ в студию, это не важно что Мбаппе как и Месси, выиграл Чемпионат, и так же как и Месси проиграл Кубок, в гонке на золотую бутсу был вторым, нет, Мбаппе не достоен, а Месси и только он, проигравший ЛЧ, потерпевший фиаско с Аргентиной достоен ЗМ! Не Ван Дейк Выигравший ЛЧ, и игравший в Лиги Наций в финале, не Роналду который выирал Чемпионат и выиграл Лигу Наций, не Алисон Бекер выигравший ЛЧ и Кубом Америки!
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил Ministri Krasnodar
   367 / 734
сегодня в 00:03
Месси по сумме всех достижений достоин 1-2 ЗМ. Остальное подарки о ФИФА. В сборной полное дно. В Барсе партнёры помогают отгружают всяким Леганесам и Осасунам с дна турнирной таблицы...
Месси со сборной играл в финале 2014 и назван лучшим игроком того чемпионата. Месси вывел Аргентину в финальный турнир ЧМ 2018 сделав в решающем матче хет-трик. До Месси сборная до 2го места последний раз добиралась 25 лет назад, а ЧМ не выигрывала уже больше 30 лет
FERIS
FERIS
   132 / 734
сегодня в 00:00
Да....гном забил много важных голов всяким левантам с леганесами..
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 734
вчера в 23:54
Да, а еще Форлан, Снейдер, Роббен, Иньеста.....
beefs
beefs
   98 / 734
вчера в 23:51
Месси-один из лучших....
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
   246 / 734
вчера в 23:46
Ривалдо, а как же твой соотечественник (Алиссон), который провел не менее блестящий сезон?
dzvinka
dzvinka
   29 / 734
вчера в 23:37
дайте ему две))) ахахаха, внеочереди))
eleven LC
eleven LC
   206 / 734
вчера в 23:34
Месси может и заслужил мяч но врядли его получит,ведь зм дают в последние годы лишь за победы в больших турнирах,а Месси выиграл лишь Ла Лигу,по этой логике зм можно дать и Мбаппе,он тоже стал чемпионом и лучшим бомбардиром Франции!
Самый явный претендент на зм сейчас это Алисон Бекер но вратарю тоже врядли дадут!
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
   441 / 734
вчера в 23:30
Месси по сумме всех достижений достоин 1-2 ЗМ. Остальное подарки о ФИФА. В сборной полное дно. В Барсе партнёры помогают отгружают всяким Леганесам и Осасунам с дна турнирной таблицы...
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил NGY
   188 / 734
вчера в 23:26
Ривалдо: Да, он не выиграл Лигу чемпионов, да он провалил очередной турнир со сборной, да он повел себя как последняя истеричка, но Лео забил много важных МУСОРНЫХ ГОЛОВ в ворота Леганеса, ПСВ, Никарагу. Он заслужил эту награду - говорю вам как бывший игрок Барселоны!
интересно много ли течки у фанов красавицы было бы если бы его сборная имела 3 серебра на евроарене и 1 серебро на ЧМ?, чудом выиграли евро благодаря НОВЫМ правилам где с группы выходят три сборные , получилось так что с одной стороны слабая сетка а с другой что ни матч то финал,))))
самое хаха это то что бронза или серебро для фанов неженки это провал,
311
311
   52 / 734
вчера в 23:13
Золотой чупа-чупс безусловно за Месси в этом году!)
particular
particular
   2 / 734
вчера в 23:10
Одно из мнений, которое не повлияет на итог предстоящего определения обладателя..:)) Эпоха, когда ЗМ оспаривали попеременно два выдающихся игрока, видимо, закончилась... Все ждут перемен и на выборную арену выкатываются другие интересные фигуры...
Очевидных кандидатов нет, так что, победит кто-нибудь по схеме Модрича, который устроит футбольно-медийную публику..:))
Летающий Макаронный Монстр
Летающий Макаронный Монстр
   551 / 734
вчера в 22:59
Заслужил, бесспорно! Без него бы Барсе пришлось бы туго.
a3r3v3
a3r3v3
   101 / 734
вчера в 22:58
Дудку ему...И бубен)
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA
   125 / 734
вчера в 22:48
В смысле ничем? Голы Глушака ничем не помогли. Когда чемпионский сезон был, вы его на руках носили, а потом резко переобулись и выгнали из команды. В том что капитана убрали из команды, виноваты вы, болельщики спартака. И лучше без него не станет.
spartach091
spartach091
   48 / 734
вчера в 22:43
На Копа Америки гол с пенальти Катару был очень важен🤣🤣🤣

Дубль Ливеру вообще золотой🤣🤣🤣

Его голы ничем не помогли
Artuom
Artuom
   134 / 734
вчера в 22:34
Забил много важных голов в чемпе без конкуренции(конкретно прошлый сезон)

А вот в решающих матчах других турниров голов не забил...
баба яга ЗА
баба яга ЗА ответил da da da 1
   122 / 734
вчера в 22:33
что тут у нас,а,очередной аргентинец хвалит Месси.
Ривалдо не очередной аргентинец, а бразилец. Хвалит бывший футболист Барселоны. Стыдно болельщику Барселоны не знать об этом.
John_Wick
John_Wick
   154 / 734
вчера в 22:29
ЗМ? Много голов?)))) Каких? ЛЧ про76,КА пенка одна,и тоже про76,кубок Испании про76? В итоге его голы принесли ему лишь примеру...Тогда Рон больше заслужил) ЧИ, его гол принес суперкубок Италии,его хет-трик вывел сборную в финал,где они выиграли ЛН, 6 голов топам в лч(МЮ,Атм,Аякс)
NGY
NGY
   12 / 734
вчера в 22:28
Ривалдо:
Да, он не выиграл Лигу чемпионов, да он провалил очередной турнир со сборной, да он повел себя как последняя истеричка, но Лео забил много важных МУСОРНЫХ ГОЛОВ в ворота Леганеса, ПСВ, Никарагу. Он заслужил эту награду - говорю вам как бывший игрок Барселоны!
juvenale
juvenale
   67 / 734
вчера в 22:27
ххаааа это уже клиника
lobsterdam
lobsterdam ответил Лёня_ Макинтош
   208 / 734
вчера в 22:21
ага сейчас епт. ЗМ должен достаться кому то из Ливерпуля : Манэ-Салах-Ван Дейк
в соответствии с требованиями времени это должно быть бесполое и обязательно не белое существо, размножающееся то ли черенками, то ли почками, то ли делением. Если кто-то из лфк подходит под эту категорию, то - милости просим!
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош ответил da da da 1
   228 / 734
вчера в 22:11
что тут у нас,а,очередной аргентинец хвалит Месси.
Ривалдо бразилец , крутой был игрок в свое время.
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош
   228 / 734
вчера в 22:10
ага сейчас епт.
ЗМ должен достаться кому то из Ливерпуля : Манэ-Салах-Ван Дейк
da da da 1
da da da 1
   370 / 734
вчера в 22:09
что тут у нас,а,очередной аргентинец хвалит Месси.
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