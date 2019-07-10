Ривалдо: «Месси заслужил „Золотой мяч“»

Бывший футболист «Барселоны» Ривалдо считает, что нападающий каталонского клуба должен получить «Золотой мяч» в этом году.

Да, он не выиграл Лигу чемпионов, но ведь это индивидуальный приз. Лео забил много важных голов. Он заслужил эту награду.