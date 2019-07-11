Де Йонг: «Всегда мечтал оказаться в „Барселоне“»

Полузащитник рассказал, что для него значит переход в «Барселону».

То, что такой большой клуб, как «Барселона», сделал столько для моего трансфера, многое значит для меня. Это заставляет меня испытывать большую гордость.

«Барселона» всегда была тем клубом, за который я хотел играть, и теперь это свершилось. «Барселона» всегда старалась играть в привлекательный футбол и брать трофеи вместе с лучшими в истории игроками. Оказаться здесь – всегда было моей мечтой.