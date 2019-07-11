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Де Йонг: «Всегда мечтал оказаться в „Барселоне“»

сегодня, 06:22

Полузащитник Френки де Йонг рассказал, что для него значит переход в «Барселону».

То, что такой большой клуб, как «Барселона», сделал столько для моего трансфера, многое значит для меня. Это заставляет меня испытывать большую гордость.

«Барселона» всегда была тем клубом, за который я хотел играть, и теперь это свершилось. «Барселона» всегда старалась играть в привлекательный футбол и брать трофеи вместе с лучшими в истории игроками. Оказаться здесь – всегда было моей мечтой.

Де Йонг также признался, что хотел поиграть за «Арсенал».

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
   128 / 736
сегодня в 08:01
Неймар : "Всегда мечтал оказаться в Барселоне, ой не, то есть в ПСЖ... Стоп, или все-таки в Барселоне..."
cska plus
cska plus
   13 / 736
сегодня в 07:31
Мечты иногда сбываются.
Colchoneros
Colchoneros
   155 / 736
сегодня в 06:26
Дежурные слова!
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