ГлавнаяНовости

Переход Джанаева в ЦСКА сорвался. Он станет игроком «Сочи»

сегодня, 14:25

Согласно информации источника, ЦСКА решил не подписывать контракт с голкипером Сосланом Джанаевым. Вчера стороны достигли соглашения о заключении сотрудничества, а сегодня 32-летний вратарь посетил тренировку «армейцев», однако по ряду причин переход не состоится.

Джанаев провел летний сбор в «Сочи», именно в этом клубе и продолжит карьеру.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Слухи«Зенит» предложил 20 млн евро за Лянко, но получил отказ
Сегодня, 15:31 Комментарии2
Попеску: «Если бы Хаджи выбирал деньги, то уже был бы в „Спартаке“»
Сегодня, 01:21 Комментарии24
Спортдиректор «Арсенала»: «Хотим подписать Мирзова»
Сегодня, 00:02 Комментарии8
Слухи«Сочи» может подписать игрока сборной России
Вчера, 23:03 Комментарии6
Слухи«Локомотив» может подписать игрока сборной Перу
Вчера, 22:19 Комментарии5
Орещук: «В „Динамо“ появится топовый форвард»
Вчера, 20:20 Комментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   46 / 734
сегодня в 15:31
Ну и правильно сделал. Быть всегда у Игоряна подносчиком мячей.... 😁. Не царское это дело. Лучше уж сразу в море.... 😁
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   241 / 734
сегодня в 15:29
" Сочи", собирая под свое крыло сбитых из-за возраста или по иным причинам "летчиков" из команд РПЛ, считает, что тем самым укрепляет команду для участия в высшем дивизионе. Глубоко ошибается. С другой стороны, а что еще прикажете делать руководству? С прежним составом шансы на выживание в РПЛ минимальны, а так хоть появляется какая - никакая надежда на успешное выступление.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   26 / 734
сегодня в 15:28
Полтора дня народ угорал ;)
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Absinthe5
   7 / 734
сегодня в 15:24
Ну и правильно, Джанаев. Нечего марать свое имя)
У него такое имя, что уж лучше по фамилии величать!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
   7 / 734
сегодня в 15:22
Сочи - приют для невостребованных игроков!!! Типа дома престарелых!!!
Брулин
Брулин
   150 / 734
сегодня в 15:21
Это была утка,видимо клуб Сочи или агент Соса что то мутят. Фиг знает.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   28 / 734
сегодня в 15:19
После завершения карьеры Гарик будет начальником отдела кадров в конюшне.
Шуnя771
Шуnя771
   63 / 734
сегодня в 15:17
Рекордсмена хотел дискредитировать...???)))
dok66
dok66
   465 / 734
сегодня в 15:14
Посмотрел тренировку ЦСКА и понял , что его место - лавка . А зачем ему это ?
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   99 / 734
сегодня в 15:01
Акинфеев вето наложил.
particular
particular
   3 / 734
сегодня в 14:58
Такое впечатление, что Сочи и выводили только для того, что бы пристроить Фишт на баланс и слить туда временно ненужные кадры...
Где-то есть банк спермы, а на побережье - кладезь золотого фонда РПЛ, законсервированный до лучших времён..:))
sir_Alex
sir_Alex
   37 / 734
сегодня в 14:50
А зачем он им нужен, в принципе?
cska plus
cska plus
   12 / 734
сегодня в 14:47
Бабла много затребовал а с Гинером такие номера не проходят.
beefs
beefs
   101 / 734
сегодня в 14:45
А что так?
Miaf
Miaf
   13 / 734
сегодня в 14:44
Теперь понятно, кому Сочи будет сдавать игры без боя. Лучше бы Анжи осталось в премьер лиге, чем новые фарм клубы Зенита...
Zenit_84
Zenit_84
   104 / 734
сегодня в 14:42
Сочи многих переманит
EAGinLE
EAGinLE
   27 / 734
сегодня в 14:42
Удачи.
LOpp
LOpp
   9 / 734
сегодня в 14:42
я уж думал, что Зенит хотел подписать Джанаева транзитом через цска.
jilbar
jilbar
   40 / 734
сегодня в 14:40
Стыдно за спартак, даже сплетни сочинить толково не могут.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   374 / 734
сегодня в 14:40
Не знаю ничего практически про Сочи,но создается впечатление,что игроков туда отправляют не по своей воле,чтобы заполнить пустое место.А насильно мил не будешь.
11-и метровый
11-и метровый
   24 / 734
сегодня в 14:37
С самого начала было понятно, это в тарасовке придумали, у них то с вратарями всё хорошо.
Don trambon
Don trambon
   84 / 734
сегодня в 14:37
Stidno za Ginera i spartak.
Байкал-38
Байкал-38
   25 / 734
сегодня в 14:36
Неужели одумались? Он и вратарём то нормальным никогда не был, да к тому же больной уже давно.
Footbolista
Footbolista
   1 / 734
сегодня в 14:36
Ихорян включил админресурс...
25процентный клоун
25процентный клоун
   5 / 734
сегодня в 14:31
Игорь похоже занервничал)))
Absinthe5
Absinthe5
   76 / 734
сегодня в 14:30
Ну и правильно, Джанаев. Нечего марать свое имя)
Т34
Т34
   123 / 734
сегодня в 14:27
Баба-Яга Акинфеевна супротив этого перехода. Боится на лавку сядет.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100