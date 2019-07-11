Переход Джанаева в ЦСКА сорвался. Он станет игроком «Сочи»

сегодня, 14:25

Согласно информации источника, ЦСКА решил не подписывать контракт с голкипером . Вчера стороны достигли соглашения о заключении сотрудничества, а сегодня 32-летний вратарь посетил тренировку «армейцев», однако по ряду причин переход не состоится.

Джанаев провел летний сбор в «Сочи», именно в этом клубе и продолжит карьеру.