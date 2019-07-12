Гомес подтвердил, что «Аталанта» будет проводить матчи ЛЧ на «Сан-Сиро»

Капитан «Аталанты» подтвердил информацию СМИ о том, что домашние матчи Лиги чемпионов команда будет проводить на «Сан-Сиро».

К сожалению, мы не сможем проводить матчи Лиги чемпионов на нашем стадионе. От своего имени и от лица моих одноклубников хочу поблагодарить «Интер» и «Милан» за то, что пригласили нас на свой чудесный стадион.

Нам очень важно не совершать долгие поездки, особенно в столь требовательном турнире. Для нас честь играть на «Сан-Сиро», и мы проявим себя наилучшим образом. Спасибо вам большое!.