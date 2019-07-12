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Гомес подтвердил, что «Аталанта» будет проводить матчи ЛЧ на «Сан-Сиро»

сегодня, 09:20

Капитан «Аталанты» Алехандро Гомес подтвердил информацию СМИ о том, что домашние матчи Лиги чемпионов команда будет проводить на «Сан-Сиро».

К сожалению, мы не сможем проводить матчи Лиги чемпионов на нашем стадионе. От своего имени и от лица моих одноклубников хочу поблагодарить «Интер» и «Милан» за то, что пригласили нас на свой чудесный стадион.

Нам очень важно не совершать долгие поездки, особенно в столь требовательном турнире. Для нас честь играть на «Сан-Сиро», и мы проявим себя наилучшим образом. Спасибо вам большое!.

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Все комментарии
nedved10
nedved10
   398 / 737
сегодня в 10:18
Удачи Аталанте.
Bладимиp
Bладимиp
   55 / 737
сегодня в 09:50
В Италии нет стадионов для ЛЧ, у нас для РПЛ.
CSKA2012
CSKA2012
   116 / 737
сегодня в 09:48
Смысл тогда выхода в ЛЧ если не играют а родном городе )
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