Вратарь сборной Чили жёстко ответил Месси на критику арбитров Кубка Америки

Голкипер сборной Чили Джонни Эррера отреагировал на слова капитана национальной команды Аргентины Лионеля Месси, обвинившего КОНМЕБОЛ в коррупции после вылета «альбиселесте» из Кубка Америки.
Нужно быть очень дерзким, чтобы сейчас делать такие заявления по судейству.
Аргентина была близка к тому, чтобы не попасть на ЧМ-2018. Месси дисквалифицировали на четыре игры за оскорбление судьи в матче с Чили. Мы все были там, но в итоге его наказание сократили до одной игры, и он выдал блестящий матч с Эквадором. О чём он сейчас говорит?
У Аргентины есть две победы на Кубках мира: одна, взятая в эпоху диктатуры, другая с голом, забитым рукой. Теперь пришла ваша очередь проигрывать и держать рот на замке.
Когда крыть нечем, такие как ты начинают пытаться оскорбить или уйти от ответа.
Когда крыть нечем, такие как ты начинают пытаться оскорбить или уйти от ответа.
Только не надо про золото на кубке америки))) все знают под кем он сидел.
Только не надо про золото на кубке америки))) все знают под кем он сидел.
https://www.youtube.com/watch?v=FvANmxeiA5Y
Молодец Эррера.
Молодец Эррера.
... с командой у которой не было никакой турнирной задачи, и игроки которой перед матчем с Аргентиной, ночью отправились в ночной клуб тусить!
Месси только с такими и умеет блестать...!
... с командой у которой не было никакой турнирной задачи, и игроки которой перед матчем с Аргентиной, ночью отправились в ночной клуб тусить!
Месси только с такими и умеет блестать...!