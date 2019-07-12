Вратарь сборной Чили жёстко ответил Месси на критику арбитров Кубка Америки

Голкипер сборной Чили отреагировал на слова капитана национальной команды Аргентины , обвинившего КОНМЕБОЛ в коррупции после вылета «альбиселесте» из Кубка Америки.

Нужно быть очень дерзким, чтобы сейчас делать такие заявления по судейству.

Аргентина была близка к тому, чтобы не попасть на ЧМ -2018. Месси дисквалифицировали на четыре игры за оскорбление судьи в матче с Чили. Мы все были там, но в итоге его наказание сократили до одной игры, и он выдал блестящий матч с Эквадором. О чём он сейчас говорит?

У Аргентины есть две победы на Кубках мира: одна, взятая в эпоху диктатуры, другая с голом, забитым рукой. Теперь пришла ваша очередь проигрывать и держать рот на замке.