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Вратарь сборной Чили жёстко ответил Месси на критику арбитров Кубка Америки

12 июля 2019, 07:40

Голкипер сборной Чили Джонни Эррера отреагировал на слова капитана национальной команды Аргентины Лионеля Месси, обвинившего КОНМЕБОЛ в коррупции после вылета «альбиселесте» из Кубка Америки.

Нужно быть очень дерзким, чтобы сейчас делать такие заявления по судейству.

Аргентина была близка к тому, чтобы не попасть на ЧМ-2018. Месси дисквалифицировали на четыре игры за оскорбление судьи в матче с Чили. Мы все были там, но в итоге его наказание сократили до одной игры, и он выдал блестящий матч с Эквадором. О чём он сейчас говорит?

У Аргентины есть две победы на Кубках мира: одна, взятая в эпоху диктатуры, другая с голом, забитым рукой. Теперь пришла ваша очередь проигрывать и держать рот на замке.

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Все комментарии
memphis
memphis
   332 / 802
13 июля в 07:54
Ответ мужика!
Гавроша
Гавроша
   35 / 802
13 июля в 05:45
Ну у чили игроки тоже себя не очень красиво ведут, мягко говоря.
Bavaria_M
Bavaria_M ответил BAHbKA BCTAHbKA
   147 / 802
12 июля в 23:39
    BAHbKA BCTAHbKA
    BAHbKA BCTAHbKA ответил Bavaria_M
       400 / 802
    12 июля в 19:22
    Ну мне в принципе многое о тебе понятно)
    Когда крыть нечем, такие как ты начинают пытаться оскорбить или уйти от ответа.
    Bavaria_M
    Bavaria_M ответил BAHbKA BCTAHbKA
       147 / 802
    12 июля в 19:16
    Все кто хоть знает что такое футбол, знают про него, это ты должна доказать, и хотя-бы 5 футболистов назвать сама без гугла
    4RT
    4RT
       204 / 802
    12 июля в 18:21
    Мал клоп да вонюч
    BAHbKA BCTAHbKA
    BAHbKA BCTAHbKA ответил Bavaria_M
       400 / 802
    12 июля в 16:34
    Ну давай, удиви знаниями. Расскажи ка про этого вратаря. Чего он достиг?
    Только не надо про золото на кубке америки))) все знают под кем он сидел.
    Bavaria_M
    Bavaria_M ответил BAHbKA BCTAHbKA
       147 / 802
    12 июля в 16:29
    Так глоры барсы и гнома, и итак никого не знают, даже криша не знают, у вас же только один клуб и футболист, а про ост вы и не слышали, тож удивил радужный глор
    Armyan4eG
    Armyan4eG ответил NGYRZ
    12 июля в 16:26
    Он дерзкий, только против Леганесов и Осасун...
    Еще Арсеналов, Ман Сити, Юнайтедов, Миланов, Парижей и Баварий
    Bavaria_M
    Bavaria_M
       147 / 802
    12 июля в 16:22
    Все по делу, а гнома надо отстранить от футбола, и лишить всех незаслуженных наград и кубков, как и барсу
    Ruslan3132
    Ruslan3132
       271 / 802
    12 июля в 15:13
    насчет гола с рукой он в тему вставил
    Верг
    Верг
       282 / 802
    12 июля в 14:31
    Карма! за весь прошлый зашквар
    neomessi
    neomessi
       324 / 802
    12 июля в 14:06
    Не плохой ответ)
    Молодец Эррера.
    NGYRZ
    NGYRZ
       28 / 802
    12 июля в 13:21
    Какой он там "блестящий" матч выдал с Эквадором???

    ... с командой у которой не было никакой турнирной задачи, и игроки которой перед матчем с Аргентиной, ночью отправились в ночной клуб тусить!

    Месси только с такими и умеет блестать...!
    NGYRZ
    NGYRZ
       28 / 802
    12 июля в 13:18
    Персофаны Мессичного негодуют...особенно БарсV😂
    Зеленыйслоник
    Зеленыйслоник
       355 / 802
    12 июля в 12:17
    Грозу Уэсок и Осасун публично разнесли.В сборной у меськи как в барсе-если противник обладает не меньшим админресурсом, чем сама барса, то муська начинает злиться и жаловаться.
    Juve14
    Juve14 ответил Incredulous
       137 / 802
    12 июля в 12:04
      Juve14
      Juve14 ответил пеналдус необыкновенный
         137 / 802
      12 июля в 12:00
      Вы сектанты при всем желании умными не кажетесь, если кто то негативно говорит про гнома - значит решил "попиарится" Правду чел говорит как и многие
      161регион
      161регион
         77 / 802
      12 июля в 11:49
      Сказал как отрезал)))
      Hamman
      Hamman
         375 / 802
      12 июля в 11:45
      Красава! Однозначно!
      Alex12357
      Alex12357
         443 / 802
      12 июля в 11:17
      МОЛОДЕЦ!!!Так нужно этим прихлебаям,а то возомнили себя невесть кем ,давно пора опустить их на землю!!!
      S.T.A.L.K.E.R.135
      S.T.A.L.K.E.R.135
         391 / 802
      12 июля в 10:59
      Молодчик Джонни Эррера.
      sir_Alex
      sir_Alex
         25 / 802
      12 июля в 10:50
      Дикий, дерзкий, как пуля резкий!😂
      Конь 666
      Конь 666
         403 / 802
      12 июля в 10:49
      Молодца Джонни!!
      Evilhuman
      Evilhuman
         76 / 802
      12 июля в 10:33
      Хороший ответ, без мыла и прилюдий
      Footbolista
      Footbolista ответил Caniggia
         1 / 802
      12 июля в 10:17
      Правильно...ему не надо отвечать вообще...Месси игрок одной команды, в которой ему повезло с талантливыми партнерами...в других командах он не играл, да и не будет скорее всего...ну а в сборной как то так пока...
      БарсV
      БарсV ответил пеналдус необыкновенный
         265 / 802
      12 июля в 10:17
      все правильно неудачники решили чтобы о них услышали вот и пиаряться на меське ну а сектанты 7-10 человек тут вечно на таких темах ошиваются и балдеют а потом после начала сезона когда кабинеты их проигрывают засовывают языки себе в одно место и тихонечко читают кто что пишет без своих гениальных изречений
      не 7-10)) НГУШ с десятком своих фейков, сам с собою общается, сам себе лайкает))
      dzvinka
      dzvinka
         60 / 802
      12 июля в 10:14
      грамотно опустил тупого гномяру
      пеналдус необыкновенный
      пеналдус необыкновенный ответил Caniggia
         172 / 802
      12 июля в 10:09
      Ну прям мода пошла: Кто жёстче ответит Меське? Или: Кто больше и грязнее выльет фекалий на Аргентину7
      все правильно неудачники решили чтобы о них услышали вот и пиаряться на меське ну а сектанты 7-10 человек тут вечно на таких темах ошиваются и балдеют а потом после начала сезона когда кабинеты их проигрывают засовывают языки себе в одно место и тихонечко читают кто что пишет без своих гениальных изречений
      Bayern Best
      Bayern Best
         447 / 802
      12 июля в 10:08
      А он прав.
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